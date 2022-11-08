Росія посилює глобальний голод
Якщо країна-агресорка знову припинить свою діяльність у роботі "зернового коридору", це посилить глобальний голод.
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Проблеми регіонів, які страждають від нестачі харчів, ще більше погіршаться через війну, зазначають у виданні The Economist:
- удари Росії по українській інфраструктурі можуть підняти транспортні витрати з 3 – 5 до понад 50 доларів за тонну;
- з перебоями води і світла фермери можуть і далі зменшувати посіви;
- в наступному році іншим країнам може не пощастити з погодою і достатніми врожаями;
- через здорожчання природного газу, скорочуються виробництво і використання добрив. Це може призвести до зменшення врожаїв декількох культур на обсяг, яким можна рік годувати 240 мільйонів людей;
- за прогнозами, співвідношення запасів та споживання у країн-експортерів впаде до 12% у 2023 році та 11% у 2024 році.
Що буде з бідними країнами-імпортерами
За прогнозами, варто очікувати на те, що ціни не тільки на окремі продукти, але й на хліб здорожчають:
- збільшаться протести щонайменше вдвічі (вже цього року у найбідніших країнах кількість протестів виросла на 39%, тоді як в інших лише на 5%);
- сповільниться освіти у бідних країнах та країнах з середнім рівнем доходу. Як наслідок, цілі покоління будуть менш продуктивними.
Росія не може задовільнити потреби африканських країн
Як зазначає 24 каналу Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської агарної ради, партнери, з якими Україна підписували Стамбульські угоди, а саме "зернову угоду", наполягають на тому, щоб все надалі працювало.
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Навіть після заяви про те, що Росія нібито призупиняє свою діяльність у "зерновій угоді", кількість кораблів, які заходили в українські порти для завантаження не зменшилася.
Присутність України на ринках різних континентів є дуже високою. І фактично нереально замінити ту кількість продуктів, що Україна може постачати світу,
– додав Марчук.