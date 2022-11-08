Сколько наличный доллар будет стоить на следующей неделе и сможет ли он преодолеть отметку в 41 гривну, узнавали журналисты 24 канала.

Рост доллара на прошлой неделе

Прошедшая неделя на наличном рынке началась с попытки повысить стоимость доллара. В определенной степени она оказалась удачной – наличный курс американской валюты уже вечером понедельника пересек отметку в 40 гривен, а в середине недели достиг максимальной отметки на уровне 40,55 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Главным фактором роста курса стал повышенный спрос на валюту. В основном это произошло из-за периода активных выплат заработной платы в конце прошлого и начале этого месяца.

Средний курс доллара в банках за последний месяц / Минфин

Спрос на валюту в октябре вырос

По данным статистики НБУ, в октябре разница между покупкой и продажей иностранной валюты населением выросла до $250 млн, что на $80 млн больше, чем в сентябре. То есть спрос на иностранную валюту в последний месяц сильно вырос. По словам Анны Золотько, он может увеличиться еще сильнее, когда начнут истекать сроки долларовых депозитов, которые украинцы открывали по фиксированному курсу.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка В то же время в ближайшие месяцы будет усиливаться давление на курс доллара из-за спроса на наличную валюту, которую украинцы покупали по «депозитной» схеме. С каждой неделей объем завершаемых вкладов будет расти. По меньшей мере, это будет давать основания участникам наличного рынка попытаться повышать курс продажи валюты.

Она добавила, что с другой стороны, украинцы активно готовятся к непростой зиме, что частично отвлекает гривневый ресурс от покупки валюты. Да и часть вкладчиков, забирающих валюту из трехмесячных депозитов, вероятно, захочет продать ее по рыночной стоимости, чтобы направить полученную гривну на покупку валюты по той же схеме. Особенно учитывая увеличенный до 100 тысяч гривен лимит таких операций.

Каким будет доллар на следующей неделе

По словам эксперта, курсовые колебания на прошлой неделе показали, что тяжелым для преодоления отметкой является уровень 40,40 – 40,50 гривны за доллар. Неоднократные попытки поднять курс выше впоследствии возвращали его назад.

Поэтому, по моему мнению, в ближайшую неделю стоимость доллара на наличном рынке будет расти умеренно. Скорее всего, гривна будет оставаться под давлением дополнительного спроса, а курс будет колебаться в пределах 40,1 – 40,9 гривны, – заключает Анна Золотько.

Курс валют на сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 7 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен (+10 копеек против 4 ноября). В то время как продают ее за 40,50 гривны (без изменений).

Наличное евро банки покупают за 38,60 гривны (-5 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,70 гривны (-34 копейки), а продают – за 40,52 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,60 гривны (-27 копеек) и продажа – 39,64 гривны (+37 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,37 гривны (+13 копеек), а продажа – 40,58 гривны (+18 копеек).

Евро покупают по 39,30 гривны (+40 копеек), а покупают по 39,65 гривны (+40 копеек).