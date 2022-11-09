Угорщина не підтримає Україну

Ще на початку тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України.

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Крім цього, про це Угорщина заявила і на зустрічі в Брюсселі міністрам фінансів країн ЄС.

Що пропонує Єврокомісія

Натомість цієї середи Європейська комісія запропонує надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі. Проте така ініціатива потребуватиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.

На що міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

Нагадуємо, що ЄС на 2023 рік хочуть надати Україні фінансовий пакет обсягом до 1,5 мільярда євро щомісяця. Загальна сума на рік – до 18 мільярдів євро.

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