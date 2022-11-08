План ускоренного оказания помощи

Предложенный план обеспечит стабильное предоставление 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 году, сохраняя при этом гибкость для обеспечения срочных потребностей в финансировании. Также ожидается, что новый механизм поможет подготовить почву для первоочередного восстановления.

Интересно Украине пообещали уже почти 100 миллиардов: кто больше всего приложился, а кто не делает ничего

План ЕС должен предложить большую предсказуемость в финансовой поддержке Украины после критики со стороны США и Киева относительно задержек блока в предоставлении обещанной помощи.

Выплаты до конца 2022 года

До конца года ЕС еще должен одобрить оставшиеся 3 миллиарда евро из согласованного в мае пакета в 9 миллиардов евро. Разногласия в условиях предоставления этой помощи замедлили выплаты за последние месяцы. Страны-члены еще не пришли к соглашению о том, должна ли эта помощь поступать в виде грантов или льготных займов, как это было до сих пор. Лидеры стран также спорили об объеме гарантий, которые они должны предоставить, чтобы ссудить деньги на рынках.

Чтобы избежать дальнейших задержек, исполнительный орган ЕС предложит использовать дополнительную подушку в бюджете ЕС в качестве гарантии привлечения средств. Этот вариант потребовал бы единодушной поддержки 27 правительств для внесения изменений в бюджетные рамки ЕС. Достичь этого может быть не просто, поскольку в понедельник Венгрия заявила, что больше не будет поддерживать общие фонды ЕС для помощи Украине.

Комментарии министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто поступили в тот момент, когда Будапешт находился на завершающей стадии переговоров с Европейской комиссией по завершению собственного плана восстановления, который был задержан из-за спора о верховенстве права. Страна нуждается в поддержке ЕС до конца года, иначе она рискует потерять 70% из 5,8 миллиарда евро грантов.

Новый инструмент для Украины будет предоставлять льготные займы для покрытия насущных нужд, восстановления критической инфраструктуры и начальной поддержки послевоенной реконструкции. Для получения кредитов Украина должна выполнить условия, связанные с верховенством права, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, что будет способствовать ее усилиям стать членом ЕС. Ожидается, что до конца года блок предоставит Украине 7,2 млрд евро поддержки ликвидности после вторжения России в феврале.

Помощь Украине от ЕС в этом году