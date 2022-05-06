В частности, 5 мая на сайте Офиса генерального прокурора было опубликовано сообщение о подозрениях и повестках о вызове на допрос 9 высокопоставленным чиновникам России. Речь идет о лицах, возглавляющих российские государственные структуры. Прежде всего, им инкриминируется статья о публичных призывах к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

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Кто получил уведомление о подозрении

Офис генерального прокурора 5 мая обнародовал подозрения, в частности, таким российским чиновникам :

министру обороны России Шойгу Сергею Кужугетовичу;

председателю Совета Федерации Матвиенко Валентине Ивановне;

руководителю Росгвардии Золотову Виктору Васильевичу;

директору Службы внешней разведки России Нарышкину Сергею Евгеньевичу;

спикеру Госдумы Володину Вячеславу Викторовичу;

министру внутренних дел России Колокольцеву Владимиру Александровичу;

представителю президента России в Центральном федеральном округе Щеголеву Игорю Олеговичу;

директору ФСБ Бортникову Александру Васильевичу.

Кроме того, Офис генпрокурора вызвал экс-президента России Дмитрия Медведева. По документу его ждут для допроса в Киеве в период с 16 по 18 мая.

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