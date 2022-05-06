По словам Зеленского, за время полномасштабного вторжения России в Украину, российские войска использовали против нас 2 014 ракет. 24 канал передает детали.

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Россия продолжает обстреливать украинские территории

Президент рассказал, что кроме более 2 тысяч ракет, выпущенных Россией по Украине, за время полномасштабного вторжения было зафиксировано 2628 появлений российских боевых самолетов в украинском небе.

Каждый из таких "прилетов" – это гибель наших людей, это разрушение нашей инфраструктуры.

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что по состоянию на 5 мая российские военные уничтожили или повредили уже около 400 учреждений здравоохранения. И это только объекты медицинской инфраструктуры, в том числе больницы, роддома и амбулатории.

К слову, Зеленский добавил, что Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые невозможно было представить еще несколько месяцев назад.

Активизация российских ракетных обстрелов

В преддверии "скрепного" для России 9 мая оккупанты усилили ракетные обстрелы украинских территорий. В частности, 3 мая российские военные уготовили 18 ракет по Львовщине, Закарпатью, Кировоградщине, Киевщине и Днепропетровщине. При этом несколько ракет удалось сбить украинской противовоздушной обороне, в частности, в небе над Одесщиной.

Около 18:30 чуть ли не по всей Украине прозвучали сирены, известившие граждан о воздушной тревоге. Около 20 часов появилась информация, что слышны взрывы в Виннице, Львове, Киеве, на Днепропетровщине и Кировоградщине. Впоследствии подобное сообщение появилось и о Николаеве.

Кроме того, впервые за время полномасштабного вторжения враг нанес ракетный удар по Закарпатской области.

Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщало, что вражеские ракеты запустили из разных локаций и средств, в частности бомбардировщиков Ту-90 или Ту-160, которые дислоцировались в Каспийском регионе.

В результате обстрела оккупантам удалось уничтожить железнодорожную колею на Днепропетровщине. Движение поездов на этом участке пришлось приостановить, один человек получил тяжелую контузию.

В Кировоградской области сообщили о погибших и раненых. Там оккупанты также пытались разрушить железнодорожную инфраструктуру.

Из-за попадания ракет по 3 электрическим подстанциям на Львовщине, без электроснабжения остались 2 помповые подстанции. По предварительным данным, пострадали не менее 2 человек.

Детальнее – обращение Зеленского от 5 мая: смотрите видео