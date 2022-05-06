За словами Зеленського, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські війська використали проти нас 2 014 ракет. 24 канал передає деталі.

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Росія продовжує обстрілювати українські території

Президент розповів, що окрім понад 2 тисяч ракет, випущених Росією по Україні, за час повномасштабного вторгнення було зафіксовано 2 628 появ російських бойових літаків в українському небі.

Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що станом на 5 травня російські військові знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. І це лише об'єкти медичної інфраструктури, зокрема лікарні, пологові будинки та амбулаторії.

До слова, Зеленський додав, що Росія принесла в Україну, в Європу, такі проблеми, яких неможливо було уявити ще кілька місяців тому.

Активізація російських ракетних обстрілів

Напередодні "скрєпного" для Росії 9 травня, окупанти посилили ракетні обстріли українських територій. Зокрема, 3 травня російські військові вгатили 18 ракетами по Львівщині, Закарпатті, Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. При цьому декілька ракет вдалось збити українській протиповітряній обороні, зокрема у небі над Одещиною.

Близько 18:30 ледь не по всій Україні пролунали сирени, що сповістили громадян про повітряну тривогу. Близько 20 години з'явилась інформація, що було чутно вибухи у Вінниці, Львові, Києві, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Згодом подібне повідомлення з'явилось і про Миколаїв.

Крім того, вперше за час повномасштабного вторгнення ворог завдав ракетного удару по Закарпатській області.

Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомляло, що ворожі ракети запустили з різних локацій та засобів, зокрема з бомбардувальників Ту-90 або Ту-160, які дислокувались у Каспійському регіоні.

Унаслідок обстрілу окупантам вдалось знищити залізничну колію на Дніпропетровщині. Рух потягів на цій ділянці довелось призупинити, одна людина отримала важку контузію.

На Кіровоградщині повідомили про загиблих та поранених. Там окупанти також намагались зруйнувати залізничну інфраструктуру.

Через влучання ракет по 3 електричним підстанціям на Львівщині, без електропостачання залишились 2 помпові підстанції. За попередніми даними, постраждали щонайменше 2 особи.

Детальніше – звернення Зеленського від 5 травня: дивіться відео