За словами Зеленського, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські війська використали проти нас 2 014 ракет. 24 канал передає деталі.
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Росія продовжує обстрілювати українські території
Президент розповів, що окрім понад 2 тисяч ракет, випущених Росією по Україні, за час повномасштабного вторгнення було зафіксовано 2 628 появ російських бойових літаків в українському небі.
Кожен із таких "прильотів" – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури,
– наголосив Зеленський.
Крім того, президент підкреслив, що станом на 5 травня російські військові знищили або пошкодили вже майже 400 закладів охорони здоров'я. І це лише об'єкти медичної інфраструктури, зокрема лікарні, пологові будинки та амбулаторії.
До слова, Зеленський додав, що Росія принесла в Україну, в Європу, такі проблеми, яких неможливо було уявити ще кілька місяців тому.
Активізація російських ракетних обстрілів
- Напередодні "скрєпного" для Росії 9 травня, окупанти посилили ракетні обстріли українських територій. Зокрема, 3 травня російські військові вгатили 18 ракетами по Львівщині, Закарпатті, Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. При цьому декілька ракет вдалось збити українській протиповітряній обороні, зокрема у небі над Одещиною.
- Близько 18:30 ледь не по всій Україні пролунали сирени, що сповістили громадян про повітряну тривогу. Близько 20 години з'явилась інформація, що було чутно вибухи у Вінниці, Львові, Києві, на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Згодом подібне повідомлення з'явилось і про Миколаїв.
- Крім того, вперше за час повномасштабного вторгнення ворог завдав ракетного удару по Закарпатській області.
- Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомляло, що ворожі ракети запустили з різних локацій та засобів, зокрема з бомбардувальників Ту-90 або Ту-160, які дислокувались у Каспійському регіоні.
- Унаслідок обстрілу окупантам вдалось знищити залізничну колію на Дніпропетровщині. Рух потягів на цій ділянці довелось призупинити, одна людина отримала важку контузію.
- На Кіровоградщині повідомили про загиблих та поранених. Там окупанти також намагались зруйнувати залізничну інфраструктуру.
- Через влучання ракет по 3 електричним підстанціям на Львівщині, без електропостачання залишились 2 помпові підстанції. За попередніми даними, постраждали щонайменше 2 особи.