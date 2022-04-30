Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Важно Россияне боятся, что этот этап войны закончится освобождением Украиной Крыма, – Чубаров

По его данным, российские спецслужбы обяжут присутствовать на "съезде":

студентов Крымского инженерно-педагогического университета,

работников бюджетных организаций, в том числе учителей школ.

Единственной целью, ради которой ФСБ России организует указанный "съезд", – имитация поддержки крымскими татарами "политики Путина и специальной военной операции" против Украины. Собственно, "съездом" спецслужбы России в очередной раз, но совершенно безуспешно, попытаются обмануть мир в том, что крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и его президента,

– объяснил Чубаров.

Решение о срочном проведении "съезда" приняла крымская оккупационная власть после недавнего окрика из Кремля, крайне взбешенного эффективной деятельностью Меджлиса крымскотатарского народа, направленной как на укрепление единства украинского общества в условиях полномасштабной российско-украинской войны, так и на российской агрессии.

"Очевидно для всех, что завершением российско-украинской войны станет освобождение Крыма от российских захватчиков и восстановление суверенитета Украины над Крымским полуостровом и близлежащими акваториями Черного и Азовского морей", – подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

По его словам, об этой неизбежности знают и местные коллаборанты, которых их хозяева, российские оккупанты, выгоняют на очередное провокационное совпадение.

Какие настроения жителей в оккупированном Крыму

Как ранее рассказал Рефат Чубаров, на территории временно оккупированного Россией Крыма настроения людей разные. Большинство людей молчат, но пытаются отстраниться от оккупационных властей и ярых пропагандистов.

По его словам, к сожалению, в Крыму есть часть людей с пророссийскими взглядами, которые ненавидят Украину. Из-за полномасштабного вторжения России у них возник страх, что война закончится освобождением Крыма украинской стороной.

Те, кто остается пророссийскими, хотят, чтобы все вокруг говорили о поддержке Путина, российской армии и о том, что украинское государство не должно существовать.

– отметил глава Меджлиса.

Однако он подчеркнул, что, несмотря ни на что, таких людей на оккупированном полуострове – меньшинство. Их не столь много, как об этом говорят в Москве.

Чубаров рассказал о настроениях жителей оккупированного Крыма: смотрите видео