Общество во временно оккупированном Крыму очень сложное. Об этом в эфире 24 канала сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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По его словам, часть людей остаются пророссийскими и ненавидят Украину. У этой категории граждан есть определенные страхи и опасения.

Они (россияне, пророссийское население – 24 канал) думают о том, что этот этап войны завершится освобождением Украиной Крыма. Они этого очень боятся,

– подчеркнул Чубаров.

Он объяснил, что эти люди пытаются найти подтверждение того, что такое развитие событий не будет возможным. Поэтому опираются на бешеную российскую пропаганду, которая сейчас очень распространена в Крыму.

Пророссийского населения гораздо меньше, – Чубаров

Те люди, которые остаются пророссийскими, хотят, чтобы все говорили о поддержке Владимира Путина, российской армии и о том, что Украина не должна существовать.

"Однако пророссийские люди это небольшая часть. Их гораздо меньше, чем утверждает Москва. Большая часть – тех людей, которые молчат и ожидают", – отметил Чубаров.

Он объяснил, что большое количество из них в душе думают, что суверенитет Украины восстановят, поэтому пытаются как можно дальше отстраниться от оккупационных властей и ярых заметных пропагандистов.

Есть и категория тех, кто никогда не принимал российскую оккупацию, оставались верными Украине. Эти люди в ужасе от разрушений, но уверены в том, что российско-украинская война должна обязательно завершиться освобождением Крыма.

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