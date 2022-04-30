Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Важливо Росіяни бояться, що цей етап війни закінчиться звільненням Україною Криму, – Чубаров

За його даними, російські спецслужби зобов'яжуть бути присутніми на "з'їзді":

студентів Кримського інженерно-педагогічного університету,

працівників бюджетних організацій, зокрема учителів шкіл.

Єдиною метою, заради якої ФСБ Росії організує зазначений "з'їзд", є імітація підтримки кримськими татарами "політики Путіна та спеціальної військової операції" проти України. Власне, "з'їздом" спецслужби Росії в черговий раз, але абсолютно безуспішно, спробують обдурити світ у тому, що, мовляв, кримські татари демонструють лояльність до політики країни-окупанта та його президента,

– пояснив Чубаров.

Рішення про термінове проведення "з'їзду" ухвалила кримська окупаційна влада після нещодавнього окрику з Кремля, вкрай розлюченого ефективною діяльністю Меджлісу кримськотатарського народу, спрямованої як на зміцнення єдності українського суспільства в умовах повномасштабної російсько-української війни, так і на мобілізацію міжнародної спільноти у протидії російської агресії.

"Очевидно для всіх, що завершенням російсько-української війни стане визволення Криму від російських загарбників та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом та прилеглими акваторіями Чорного та Азовського морів", – підкреслив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

За його словами, про цю неминучість знають і місцеві колаборанти, яких їхні господарі, російські окупанти, виганяють на чергове провокаційне збіговисько.

Які настрої жителів в окупованому Криму

Як раніше розповів Рефат Чубаров, на території тимчасово окупованого Росією Криму настрої людей є різними. Більшість людей мовчать, але намагаються відсторонитися від окупаційної влади та затятих пропагандистів.

За його словами, на жаль, у Криму є частина людей з проросійськими поглядами, які ненавидять Україну. Через повномасштабне вторгнення Росії у них з'явився страх, що війна закінчиться звільненням Криму українською стороною.

Ті, хто залишається проросійськими, хочуть, щоб усі навколо говорили про підтримку Путіна, російської армії й про те, що українська держава не має існувати,

– зазначив глава Меджлісу.

Однак він наголосив, що попри усе, таких людей на окупованому півострові – меншість. Їх не настільки багато, як про це говорять у Москві.

Чубаров розповів про настрої жителів окупованого Криму: дивіться відео