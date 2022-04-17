Про це розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі 24 каналу.

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Якими є настрої в окупованому Криму

За його словами, на жаль, у Криму є частина людей з проросійськими поглядами, які ненавидять Україну. Через повномасштабне вторгнення Росії у них з'явився страх, що війна закінчиться звільненням Криму українською стороною.

Ті, хто залишається проросійськими, хочуть, щоб усі навколо говорили про підтримку Путіна, російської армії й про те, що українська держава не має існувати,

– зазначив глава Меджлісу.

Однак він наголосив, що попри усе, таких людей на окупованому півострові – меншість. Їх не настільки багато, як про це говорять у Москві.

Як розповів Чубаров, більшість людей на півострові поки мовчать та очікують, що буде далі.

"Багато хто з них думає, що суверенітет України відновлять, тож вони намагаються якомога далі відсторонитися від окупаційної влади, від затятих пропагандистів", – зазначив глава Меджлісу.

Однак у Криму є багато людей, які ніколи не визнавали російську окупацію та залишалися вірними українській державі. Зараз вони нажахані звірствами росіян на іншій території України та щиро вірять у нашу перемогу.

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