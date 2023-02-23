Поїхати у Братиславу "за порадою" порекомендував Сійярто речник МЗС Олег Ніколенко. До слова, нещодавно тамтешній міністр МЗС Растислав Качер вилаяв угорського прем'єра Віктора Орбана російською фразою: "Иди на х*й".

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Угорщина перебуває не в тій позиції, аби диктувати свої правила

Петер Сійярто прокоментував виступи Байдена та Путіна 21 лютого. Глава МЗС Угорщини заявив, що президенти "могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним".

Таким чином, угорський міністр продовжує свою риторику про переговори про Україну без України та "негайне припинення вогню", шляхом поступок агресору. На його слова відповів речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Угорський міністр закордонних справ міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії. Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України,

– зазначив речник.

Ніколенко також порекомендував Сійярто наступного разу перед візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. Мовляв, словацькі колеги змогли б "дати кілька мудрих порад".

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