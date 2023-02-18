Петер Сіярто заявив, що під час свого візиту він закликав "білоруських партнерів" не сприяти продовженню війни або її розширенню.

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Він стверджує, що під час візиту звернувся до представників диктаторського режиму Білорусі із "мирним закликом".

Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, як ми просимо всіх членів міжнародної спільноти, не робити жодних войовничих кроків, жодних кроків, які можуть призвести до продовження війни або до географічного розширення війни,

– додав глава угорського дипломатичного відомства.

Міністр також спростував чутки про те, що він провів у Білорусі переговори з росіянами.

"Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську ховаючись. Ні я, ні хтось із членів моєї делегації не вів переговорів, ні з ким, окрім білоруських співрозмовників ", – додав Сіярто.

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