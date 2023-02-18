Петер Сиярто заявил, что во время своего визита он призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению войны или ее расширению.
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Что сказал глава МИД Венгрии
Он утверждает, что во время визита обратился к представителям диктаторского режима Беларуси с "мирным призывом".
Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или к географическому расширению войны,
– добавил глава венгерского дипломатического ведомства.
Министр также опроверг слухи, что он провел в Беларуси переговоры с россиянами.
"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске скрываясь. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров, ни с кем, кроме белорусских собеседников" – добавил Сиярто.
Что известно о визите в Беларусь
- Петер Сийярто посетил Минск, где встретился с главой МИД Беларуси Сергеем Алейником.
- Венгерский министр стал первым за долгое время высокопоставленным чиновником страны Евросоюза, посетившим Минск. Большинство стран ЕС не признают легитимным режим Александра Лукашенко. Белоруссия также критикуют за поддержку России в войне с Украиной.
- В свою очередь Сергей Алейник подчеркнул, что белорусская сторона снова готова предоставить площадку для переговоров представителям Москвы и Киева.
- Тем временем Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции осудила позицию Сийярто.