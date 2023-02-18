Петер Сиярто заявил, что во время своего визита он призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению войны или ее расширению.

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Что сказал глава МИД Венгрии

Он утверждает, что во время визита обратился к представителям диктаторского режима Беларуси с "мирным призывом".

Я сказал об этом своим белорусским партнерам и попросил их, как мы просим всех членов международного сообщества, не делать никаких воинственных шагов, никаких шагов, которые могут привести к продолжению войны или к географическому расширению войны,

– добавил глава венгерского дипломатического ведомства.

Министр также опроверг слухи, что он провел в Беларуси переговоры с россиянами.

"Если я хочу вести переговоры с россиянами, я поеду в Москву и сообщу об этом. Мне не нужно вести переговоры с россиянами в Минске скрываясь. Ни я, ни кто-то из членов моей делегации не вел переговоров, ни с кем, кроме белорусских собеседников" – добавил Сиярто.

Что известно о визите в Беларусь