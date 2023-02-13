Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он отметил, что от сотрудничества Беларуси и России в войне против Украины может пострадать экономика Венгрии.
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По словам Свитана, из Новозыбкова (Россия) на Мозырь (Беларусь) идет разветвляющаяся нефтяная труба, часть ее идет в сторону Польши на Германию, а часть через Украину проложена в Венгрию. Именно эта труба поставляет нефтепродукты в большинство венгерских предприятий.
Морзельский НПЗ является легальной военной целью, поскольку он питает своей продукцией российско-белорусские войска,
– добавил военный эксперт.
Угроза венгерской экономике
Свитан предположил, что после возможного удара по заводу, расположенному в 50 километрах от украинской границы, он однозначно будет разрушен. Поэтому движение нефтепродуктов в Венгрию будет приостановлено.
Это может повлечь за собой крах венгерской экономики, поэтому, скорее всего, Сийярто полетел уговаривать Александра Лукашенко уклониться от определенных приказов Владимира Путина, убежден Свитан.
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Военное сотрудничество Беларуси и России: что известно
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- С 16 января началось очередное совместное военное обучение Беларуси и России. Эти учения проходят практически постоянно.