Это все – военная игра. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Почему в Беларуси имитируют взлет МиГ-31

По словам Игната, имитация взлета МиГ-31 может происходить и не один раз. Враг всегда пытается вводить в заблуждение.

Наше командование делает также такие иногда шаги, чтобы вводить врага в заблуждение. Это идет военная игра. Поэтому понятно, что взлет обычного самолета можно выдать за взлет МиГ-31,

– отметил полковник.

Таким образом противник знает, как украинцы реагируют на взлеты таких самолетов и по всей нашей стране объявляется воздушная тревога.

"Собственно поэтому противник пытается где-то нас обмануть. Наша разведка тоже не спит", – добавил Игнат.

В Беларуси часто горит МиГ-31