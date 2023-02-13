Це все – військова гра. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Росіяни імітують злети літаків МіГ-31К у Білорусі: у ворога є 3 мети
Чому у Білорусі імітують зліт МіГ-31
За словами Ігната, імітація злету МіГ-31може відбуватися і не один раз. Ворог завжди намагається вводити в оману.
Наше командування робить теж такі інколи кроки, щоб вводити ворога в оману. Це триває військова гра. Тому зрозуміло, що зліт звичайного літака можна видати за зліт МіГ-31,
– зазначив полковник.
Таким чином, противник знає, як українці реагують на злети таких літаків і по всій нашій країні оголошується повітряна тривога.
"Власне тому противник намагається десь нас обманути. Наша розвідка теж не спить", – додав Ігнат.
У Білорусі часто горить МіГ-31
- 25 грудня на аеродромі в Мачулищах сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС Росії. Повідомлялося, що у літака сталося загоряння двигуна, а отримані пошкодження не дозволяли борту найближчим часом здійснювати польоти. Однак він знову з'явився у небі 19 січня.
- Так, 19 січня у російського МіГ-31К також спалахнув двигун. Через це близько 12:00 за мінським часом жителі Молодечненського району Мінської області чули в небі сильний вибух. Багато хто писав, що від нього затремтіли вікна в будинках.
- У підсумку МіГ-31К екстрено завершив політ і повернувся на аеродром Мачулищі.