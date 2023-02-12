Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Зокрема, повітряні сили Росії та Білорусі імітували зліт МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів 10 лютого.

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Як повідомили у моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", окупанти намагалися видати зліт стандартного винищувача типу Су за підйом у повітря МіГ-31К.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" вважає, що ворог справді може імітувати злети літаків МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кинджал". За його словами, такі дії окупантів мають 3 мети.

"По-перше, росіяни намагаються чинити морально-психологічний тиск на українців", – сказав Коваленко.

Окупанти хочуть приспати пильність української ППО

По-друге, росіяни намагаються розосередити увагу української протиповітряної оборони, щоб вона у певний момент втратила пильність.

Мовляв, МіГ-31К чи А50 (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління – 24 Канал) перебуває у повітряному просторі. Ну то й що, ми до них звикли. Хай собі там літають,

– сказав Коваленко.

Військовий оглядач зауважив, що окупанти сподіваються на те, що увага до цих об'єктів поступово зменшиться.

Олександр Коваленко пояснив, навіщо росіяни імітують злети МіГ-31К у Білорусі: дивіться відео

Росіяни відвертають увагу від інших літаків

Окрім того, російські літаки у Білорусі можуть відвертати увагу української ППО від інших об'єктів.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Наприклад, у повітряному просторі Білорусі перебувають одночасно й А50, і МіГ-31К. При цьому коли підіймається у повітря Су-35, то на нього теоретично можуть і не звернути увагу. А це судно перебуває неподалік від нашого кордону і здійснює пуск ракет Х-59.

Він додав, що у цьому полягає велика загроза, адже своєю авіацією у Білорусі окупанти прагнуть "прикрити" інші авіаційні засоби для завдавання ракетних ударів. За словами Коваленка, зараз росіяни намагаються діяти комплексно. Однак їхні сподівання марні.

"Українська ППО постійно пильнує будь-яку активність ворога і готова до будь-яких викликів", – наголосив військовий оглядач.

Проблеми з російськими літаками МіГ-31

Коваленко зазначив, що у росіян є значний дефіцит ракет Х-47М2 "Кинджал". Також окупанти намагаються підіймати свої літаки МіГ у повітря якомога рідше.

У росіян є ще одна проблема – МіГ-31К також відпрацьовує свій ресурс. Він у нього не безмежний. Тому ці літаки на сьогодні працюють на межі своїх можливостей,

– сказав Коваленко.

Військовий оглядач нагадав, що вже було кілька випадків, коли двигуни МіГ-31 треба було ремонтувати після чергових польотів.

Важливо! Російські винищувачі МіГ-31К можуть нести "Кинджали" – одні з найнебезпечніших російських ракет. Таку гіперзвукову зброю надзвичайно важко виявити та перехопити. У Повітряних силах ЗСУ закликають у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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