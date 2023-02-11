Однак це була лише імітація. Так вважають спостерігачі "Белорускі Гаюн".

Варте уваги Чому росіяни почали частіше використовувати ракети С-300

Яку теорію висунули спостерігачі

Моніторингова група повідомляє, що повітряні сили Росії та Білорусі почали імітувати зліт МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів.

Відтак 10 лютого, у другій половині дня, група повідомила про два групові вильоти російської авіації з аеродрому "Мачулищі" о 13 та 16 годині. Найочевидніше, МіГи не повернулися до Мачулищ. Можна було б подумати, що вони відлетіли до Росії чи впали в болото, але, як стверджують, ситуація інша.

Вильоти авіації справді були і вони підтверджені. Однак вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі робили зльоти з аеродрому "Мачулищі" і звук зльоту був дуже схожий на зльоти МіГ-31К та А-50.

Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що насправді дуже складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження.

Росія знову обстріляла Україну: головне