Однак це була лише імітація. Так вважають спостерігачі "Белорускі Гаюн".
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Яку теорію висунули спостерігачі
Моніторингова група повідомляє, що повітряні сили Росії та Білорусі почали імітувати зліт МіГ-31К під час зльотів літаків інших типів.
Відтак 10 лютого, у другій половині дня, група повідомила про два групові вильоти російської авіації з аеродрому "Мачулищі" о 13 та 16 годині. Найочевидніше, МіГи не повернулися до Мачулищ. Можна було б подумати, що вони відлетіли до Росії чи впали в болото, але, як стверджують, ситуація інша.
Вильоти авіації справді були і вони підтверджені. Однак вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня ці винищувачі робили зльоти з аеродрому "Мачулищі" і звук зльоту був дуже схожий на зльоти МіГ-31К та А-50.
Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су,
– йдеться у повідомленні.
Зазначають, що насправді дуже складно було відрізнити Су від МіГ без візуального спостереження.
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