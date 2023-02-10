Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує 24 Канал.

До теми Не лише Молдова: російська ракета ще й пролетіла над Румунією

Російські ракети перетнули повітряний простір НАТО

За словами Залужного, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Молдовою.

Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України,

– зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в коментарі УП наголосив, що українські воїни мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього одразу.

Також Ігнат підкреслив, щоРосія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема, раніше такі випадки вже були зафіксовані в Молдові.