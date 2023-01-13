Як зазначають, ця техніка буде підтримувати посилену присутність Альянсу в регіоні. Крім того, повітряні судна стежитимуть за російською військовою активністю.

До теми Американські війська тренуються в Румунії, даючи сигнал Москві, – NYT

Альянс збільшує свою військову присутність

AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Розміщення літака НАТО в Румунії робить важливий внесок у раннє попередження військової активності росіян.

Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу,

– заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Крім того, у відповідь на війну Росії в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі додатковими винищувачами, літаками спостереження та танкерами.

З лютого 2022 року системи AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.

Найближчими днями AWACS НАТО розпочне розвідувальні польоти виключно над територією Альянсу. Планується, що місія триватиме кілька тижнів.

Зверніть увагу! Літаки належать до флоту з 14 літаків спостереження НАТО, які зазвичай базуються в Гайленкірхені у Німеччині. Близько 180 військовослужбовців розгорнуть базу ВПС Румунії в Отопені поблизу Бухареста для підтримки літаків.

Чому Україна фактично є членом НАТО