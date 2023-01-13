Эта техника будет поддерживать усиленное присутствие Альянса в регионе. Кроме того, воздушные суда будут следить за российской военной активностью.

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Альянс увеличивает свое военное присутствие

AWACS может обнаруживать самолеты за сотни километров, что делает их ключевым средством для сдерживания и обороны НАТО. Размещение самолета НАТО в Румынии вносит важный вклад в раннее предупреждение военной активности россиян.

Поскольку незаконная война России в Украине продолжает угрожать миру и безопасности в Европе, не должно быть никаких сомнений в решимости НАТО защищать каждый дюйм территории Альянса,

– заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

Кроме того, в ответ на войну России в Украине НАТО увеличило свое воздушное присутствие в Восточной Европе дополнительными истребителями, самолетами наблюдения и танкерами.

С февраля 2022 года системы AWACS НАТО осуществляют регулярное патрулирование над Восточной Европой и регионом Балтийского моря для отслеживания российских военных самолетов вблизи границ НАТО.

В ближайшие дни AWACS НАТО начнет разведывательные полеты исключительно над территорией Североатлантического союза. Планируется, что миссия будет длиться несколько недель.

Обратите внимание! Самолеты принадлежат к флоту из 14 самолетов наблюдения НАТО, обычно базирующихся в Гайленкирхене в Германии. Около 180 военнослужащих развернут базу ВВС Румынии в Отопене вблизи Бухареста для поддержки самолетов.

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