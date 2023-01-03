101-я воздушно-десантная дивизия армии США была развернута в Европе впервые за почти 80 лет на фоне резкого роста напряженности между Россией и возглавляемым США военным альянсом НАТО.

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Предупреждение для Москвы

Ее миссия считается образцом для американской армии, недавно отступившей от двух десятилетий активных войн и перешедшей в эпоху попыток сдерживать противников – используя демонстрацию силы, а также учения, поставки оружия и другую помощь. Речь идет в материале The New York Times.

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Чарльз Макконвиль в одном из интервью сказал, что война России против Украины имеет глобальные последствия.

В материале говорится, что развертывание войск в Румынии является предупреждением для Москвы, частью обещания президента Байдена защищать "каждый дюйм" территории НАТО, не соблазняя президента России до эскалации. Отмечают, что проведение совместных учений также способ убедиться, что союзники в Юго-Восточной Европе готовы удерживать линию.

Однако пока не ясно, как долго американские военные будут находиться на базе в Румынии. В скором времени Пентагон решит, сохранять ли там количество американских войск и старшего командования.

"Украина – один из важнейших уроков"

Военные эксперты утверждают, что некоторые в Конгрессе настороженно относятся к постоянной поддержке Украины.

Но сторонники поддержки сильного присутствия в Восточной Европе указали на вторжение России в Украину в феврале как доказательство того, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО сделали недостаточно, чтобы сдержать Москву прошлой зимой.

"Это один из важнейших уроков, которые мы должны извлечь из Украины", – сказал журналистам Сет Моултон, демократ от Массачусетса, по возвращении из короткой поездки в Украину в начале декабря.

"Когда мы смотрим на другой сценарий, который может разворачиваться, как Украина, в Тихом океане с Китаем и Тайванем, мы должны убедиться, что сдерживание будет успешным", – добавил он.

Сколько американских военных находится в Румынии

Спустя всего несколько недель после вторжения России дивизия получила приказ развернуть около 4000 солдат и старших командиров. Они прибыли на авиабазу вблизи румынского прибрежного города Констанца летом.

Ранее база служила сонным форпостом для обучения войск НАТО, включая несколько сотен американских солдат, и была более известна в армии как промежуточная станция с небольшой столовой для сил США, направляющихся в Афганистан и из него.

Миссия здесь несколько отличается от миссии в других странах Европы, где некоторые американские войска тренируют украинские силы по передовым системам вооружений, которые направляются украинцам. Командир дивизии генерал-майор Макконвиль сказал, что обучение с другими солдатами Восточной Европы имеет свою ценность.

Кроме войск в Румынии генерал Макконвиль также отправил небольшие группы солдат для тренировок с союзниками по НАТО в Болгарии, Германии, Венгрии и Словакии. Подразделение гордится тем, что оно является ближайшим к боевым действиям, но оно не является самым большим: официальные лица сказали, что примерно 12 000 военнослужащих первой пехотной дивизии армии, добавленной после вторжения, базируются преимущественно на западе Польши и в странах Балтии.

В рамках военных учений с американскими и британскими силами румынские войска в течение последних нескольких месяцев испытывали ракетные системы залпового огня HIMARS – то самое оружие, которое помогло Украине оттолкнуть российские силы к отступлению – против имитированных целей в Черном море. Румыния приобрела три ракетных системы несколько лет назад, и официальные лица сказали, что они все еще находятся в процессе доставки.

Рассматривают разные сценарии войны

Генерал-лейтенант Юлиан Бердила, командующий румынскими сухопутными силами, выступивший за развертывание американских войск, сказал, что региональные чиновники предупреждали Запад о "постепенных и токсических" успехах России с тех пор, как она аннексировала Крым.

"Мы были очень внимательны к тому, что делает Россия, и к каким последствиям это привело", – заявил генерал Бердила. Об учении с американскими войсками он сказал: "Мы обсудили разные сценарии войны и готовы синхронизировать планы во время разговора".

По его словам, количества и старшего командного уровня американских сил, находящихся сейчас в Румынии, достаточно для "предсказуемого сдерживания и совместной обороны".

Генерал Макконвиль не хотел прогнозировать, что может сделать администрация Байдена в Румынии, но в целом он сказал, что войска на авиабазе "действительно изменили ситуацию, и я думаю, что мы будем продолжать предоставлять эти возможности, если это потребуется".

Сдерживание России

Наличие командира дивизии и штаба так близко к границе с Украиной более чем символично, сказала Бекка Вассер, военный аналитик Центра новой американской безопасности, исследовательского института в Вашингтоне. Это позволяет быстро принимать решения о том, где разместить тысячи военных и вооружения, если Россия перебросит войну на территорию НАТО.

"То, что вы видите, указывает на изменение того, как американские военные подходят к позиции и развертыванию по всему миру, поскольку изменилась эпоха войн в Ираке и Афганистане", – сказала Вассер. Она добавила, что "это развертывание является сдерживанием".

По словам Вассер, это та же миссия, которую выполняли десятки тысяч американских военных, отправлены на базы Центрального командования США в 2020 году, когда на Ближнем Востоке вспыхнула напряженность с Ираном.