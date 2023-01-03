Пресс-служба сообщает, что на заседании в Брюсселе обсудят "вопрос стратегической важности для Альянса". Также на мероприятии будут присутствовать представители Швеции и Финляндии, в прошлом году начавшие процесс вступления в организацию.

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Что обсудят на заседании НАТО

18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом. Отмечают, что обсудят войну в Украине, военный потенциал НАТО и его способность реагировать на вызовы современности и будущего.

19 января начальники генштабов НАТО встретятся с партнерами в рамках миротворческого контингента в Косово KFOR – Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной, а также обсудят деятельность небоевой миссии в Ираке. Во время завершающей встречи Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

Справочно. Военный комитет НАТО – это военный орган Североатлантического союза высшей инстанции, выполняющий функции консультирования по военным вопросам политическим органам НАТО и стратегическому командованию силами Североатлантического союза.

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