Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк решил объяснить что означают слова Йенса Столтенберга в эфире национального телемарафона. Кроме того, чиновник объяснил, насколько правдивы прогнозы Кирилла Буданова.

Обратите внимание Россия до сих пор стремится захватить Украину: Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжной войне

Мир будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Михаил Подоляк подчеркнул, что международные партнеры Украины неоднократно заявляли о том, что вне зависимости от продолжительности войны будут поддерживать Украину. Их риторика неизменна, что и доказывают слова Столтенберга, призывающего готовиться к долгосрочной поддержке Украины. Советник главы Офиса Президента отметил, что речь идет о военной, финансовой и гуманитарной поддержке нашего государства.

Однако, как отметил Подоляк, есть вопросы относительно того, насколько глубоко наши партнеры понимают войну, ресурсные возможности Украины и России или даже собственные. По словам советника главы ОП, об этом больше говорит руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Мы исходим из того, что мы видим в России, и с точки зрения обеспечения российской армии, и с точки зрения того, какие боевые действия идут по разным направлениям и какие у них есть для этого способности, и какие способности мы планируем получить,

– подчеркнул Подоляк.

По словам чиновника, Россия пойдет на то, чтобы продолжить мобилизацию и закрытие границ, чтобы собрать как можно больше людей, ведь это единственный ресурс россиян. У них еще есть определенный запас ракет, снарядов и боеприпасов, но этого недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию на фронте. Поэтому советник главы ОП убежден, что прогнозы Буданова более реалистичны.

Мне кажется, что 2023 год будет годом окончательной финализации судьбы России,

– подчеркнул Подоляк.

Заявление Столтенберга и прогнозы Буданова: что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не отказалась от своих намерений полностью захватить Украину, поэтому будет продолжать войну. По его словам, Запад должен быть готов к длительной войне, чтобы Украина смогла не только убедить Россию в необходимости переговоров, но и на поле боя завоевать себе позицию, по которой страна-агрессор будет признавать наше государство независимым и суверенным.

В то же время руководитель украинской разведки Кирилл Буданов уверен, что 2023 год станет победным для Украины и во второй половине года или ближе к его концу следует ждать хороших новостей. Однако, по словам руководителя ГУР МО, хорошие новости не закончатся выходом Украины на границы 1991, ведь после этого начнется еще ряд интересных процессов.