Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вирішив пояснити що означають слова Єнса Столтенберга в етері національного телемарафону. Крім того, посадовець пояснив, наскільки правдиві прогнози Кирила Буданова.

Зверніть увагу Росія досі прагне захопити Україну: Столтенберг закликав Захід готуватись до затяжної війни

Світ буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Михайло Подоляк наголосив, що міжнародні партнери України неодноразово заявляли про те, що незалежно від тривалості війни будуть підтримувати Україну. Їхня риторика незмінна, що й доводять слова Столтенберга, який закликає готуватися до довгострокової підтримки України. Радник голови Офісу Президента відзначив, що мова йде про військову, фінансову та гуманітарну підтримку нашої держави.

Однак, як зауважив Подоляк, є питання щодо того, настільки глибоко наші партнери розуміють війну, ресурсні можливості України та Росії чи навіть власні. За словами радника голови ОП, про це більше говорить керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Ми виходимо з того, що ми бачимо в Росії, і з точки зору забезпечення російської армії, і з точки зору того, які бойові дії йдуть на різних напрямках і які в них є для цього спроможності, і які спроможності ми плануємо отримати,

– наголосив Подоляк.

За словами посадовця, Росія піде на те, аби продовжити мобілізацію й закриття кордонів, аби зібрати якомога більше людей, адже це єдиний ресурс росіян. У них є ще певний запас ракет, снарядів та боєприпасів, але цього недостатньо, аби суттєво змінити ситуацію на фронті. Тому радник голови ОП переконаний, що прогнози Буданова більш реалістичні.

Мені видається, що 2023 рік буде роком остаточної фіналізації долі Росії,

– підкреслив Подоляк.

Заява Столтенберга та прогнози Буданова: що відомо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заяв, що Росія не відмовилася від своїх намірів повністю захопити Україну, тому продовжуватиме війну. За його словами, Захід повинен бути готовим до тривалої війни, аби Україна змогла не тільки переконати Росію в необхідності перемовин, але й на полі бою вибороти собі позицію, за якою країна-агресор визнаватиме нашу державу незалежною та суверенною.

Водночас керівник української розвідки Кирило Буданов певен, що 2023 рік стане переможним для України й у другій половині року або ближче до його кінця варто чекати хороших новин. Однак, за словами керівника ГУР МО, хороші новини не закінчаться виходом України на кордони 1991 року, адже після цього почнеться ще низка цікавих процесів.