Про це Єнс Столтенберг заявив під час інтерв'ю. За його словами, Росія не відмовилася від своїх намірів захопити Україну, то ж наша держава продовжуватиме боротьбу.

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Захід повинен підтримувати Україну

Генсек НАТО переконаний, що країни Заходу повинні мати план довгострокової підтримки України, адже Росія поки не збирається відступати. Попри успіхи української армії, за словами Столтенберга, не потрібно скидати з рахунків Росію, адже там провели хвилю мобілізації, і, ймовірно, окупанти можуть спробувати знову піти у наступ.

Ми повинні бути готові до довгого шляху, тому що, як ви помітили, Росія не має наміру відмовлятися від своєї головної мети – встановлення контролю над Україною,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО вкотре наголосив, що є висока ймовірність того, що ця війна як й інші військові конфлікти, завершиться за столом переговорів. Однак і мирна угода залежить від результатів на полі бою, і тільки за допомогою сили Україна зможе змусити окупантів до перемовин, аби та визнала нашу державу як незалежну та суверенну.

Та для того, аби все це реалізувати, як наголосив Столтенберг, Західні партнери повинні надавати Україні підтримку й бути готовими робити це у довгостроковій перспективі.

Чи достатньо зброї отримає Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба напередодні заявив, що за його відчуттями, уже немає тем табу щодо надання певного типу озброєнь Україні. Позиція партнерів нашої держави чітка – уся необхідна зброя буде. Питанням тільки є час, адже надання озброєння це складний і тривалий процес.

Кулеба підкреслив, що колись надання Україні ЗРК Patriot вважалося недосяжним, у США шукали не одну причину аби відмовити в наданні цієї зброї, однак все ж у підсумку ми отримаємо ці системи. Тож, за переконанням міністра, інші типи зброї Україна точно зможе отримати.