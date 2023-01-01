Об этом Йенс Столтенберг заявил во время интервью. По его словам, Россия не отказалась от своих намерений захватить Украину, поэтому наше государство будет продолжать борьбу.

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Запад должен поддерживать Украину

Генсек НАТО убежден, что у стран Запада должен быть план долгосрочной поддержки Украины, ведь Россия пока не собирается отступать. Несмотря на успехи украинской армии, по словам Столтенберга, не нужно сбрасывать со счетов Россию, ведь там провели волну мобилизации, и, вероятно, оккупанты могут попытаться снова пойти в наступление.

Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установление контроля над Украиной,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что высока вероятность того, что эта война, как и другие военные конфликты, завершится за столом переговоров. Однако и мирное соглашение зависит от результатов на поле боя, и только с помощью силы Украина сможет принудить оккупантов к переговорам, чтобы те признали наше государство независимым и суверенным.

Для того чтобы все это реализовать, как отметил Столтенберг, западные партнеры должны оказывать Украине поддержку и быть готовыми делать это в долгосрочной перспективе.

Достаточно ли оружия получит Украина

Глава МИД Дмитрий Кулеба накануне заявил, что, по его ощущениям, уже нет тем табу относительно предоставления определенного типа вооружений Украине. Позиция партнеров нашего государства четкая – все необходимое оружие будет. Вопрос только во времени, ведь предоставление вооружения это сложный и длительный процесс.

Кулеба подчеркнул, что когда-то предоставление Украине ЗРК Patriot считалось недостижимым, в США искали не одну причину, чтобы отказать в предоставлении этого оружия, однако все же в итоге мы получим эти системы. Так что, по убеждению министра, другие типы оружия Украина точно сможет получить.