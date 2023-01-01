В отчете вашингтонского Института изучения войны (ISW) говорится, что дефицит снарядов в России может снизить темпы боевых действий в районе Бахмута. Аналитики пришли к такому выводу, анализируя заявления руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.
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Дефицит боеприпасов снижает риск наступления России из Белоруссии
В сообщении говорится, что русские войска, вероятно, истощают свои запасы артиллерийских боеприпасов. В результате оккупантам будет трудно поддерживать действующий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.
Кирилл Буданов 31 декабря сообщил, что проблемы россиян с артиллерийскими боеприпасами станут более ощутимы к марту 2023 года. По его словам, ранее враг использовал 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, а сейчас этот показатель составляет 19 – 20 тысяч снарядов.
Кроме того, Буданов заявил, что российские силы изъяли все остатки артиллерийских боеприпасов из белорусских военных складов для поддержки своих операций в Украине.
О дефиците снарядов 24 декабря информировала разведка Минобороны Великобритании. В сообщении говорилось, что россиянам не хватает необходимых запасов артиллерийских боеприпасов для поддержки широкомасштабных наступательных операций и что поддержание оборонных операций вдоль длинной линии фронта в Украине требует от российских военных тратить значительное количество снарядов и ракет ежедневно.
ISW оценивает, что ограничения по боеприпасам, вероятно, частично помешают российским войскам поддерживать высокие темпы операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе,
– говорится в сообщении.
Также аналитики отмечают, что исчерпание запасов артиллерийских боеприпасов российской армии, вероятно, окажет влияние на их способность вести высокие темпы операций в других местах Украины.
"Этот украинский отчет о том, что россияне уже исчерпали запасы боеприпасов в Беларуси, является еще одним показателем того, что восстановление широкомасштабного российского наступления из Беларуси в ближайшие месяцы маловероятно", – добавили в ISW.
Россия использует снаряды, изготовленные 40 лет назад
- Из-за истощения запасов вооружений Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более сорока лет назад, надежность которых – крайне низкая. Об этом утверждает источник информационного агентства Reuters в Пентагоне.
- По словам собеседника агентства, Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов, многие из этих боеприпасов изготовлены десять лет назад, и их использование связано с риском.
- О том, что в России проблемы с ракетами, говорит о том, что во время массированной ракетной атаки 29 декабря оккупанты выпустили из своих Ту-95МС по меньшей мере одну Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2022 года. Это уже не в первый раз, когда оккупанты используют такие "свежие" ракеты.