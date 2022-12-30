Об этом сказал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Он сообщил, что Россия имеет "очень большие проблемы" с комплектованием действующих подразделений из-за того, что они участвуют в боевых действиях и понесут большие потери.
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В планах России 5 января начать мобилизацию
Кроме того, по словам Буданов, россиянам при формировании новых подразделений уже не хватает живой силы. Руководитель ГУР сказал, что в начале января в России начнется новая волна мобилизации.
Исходя из этого они рассмотрели и приняли решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Объявят ли они об этом именно 5 января – не знаю. В планах стоит 5 января. Объявят 5 или 9 января – это ничего не изменит,
– сказал Буданов.
Он подчеркнул, что России придется начинать новую волну мобилизации. При этом глава украинской разведки отметил, что прошлая мобилизация, которую Россия вроде бы закончила, "никуда не делась".
"Она продолжается и по состоянию на данный момент полным ходом мобилизуют людей на войну", – добавил Буданов. По его словам, никаких изменений по сравнению с прошедшей волной мобилизации не произойдет. Разве русские военкоматы уже адаптировались.
Россия готовит 200 тысяч солдат для нового наступления
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью иностранным СМИ заявил, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Он сообщил, что враг готовится к новому наступлению.
- Залужный рассказал, что Россия может начать новое наступление на Юге, Донбассе или снова пойти на Киев. Как сказал главнокомандующий ВСУ, согласно худшему сценарию, наступление россиян может начаться в январе.
- На Западе считают, что новое наступление России почти неизбежно. При этом аналитики склоняются к тому, что наступление оккупантов с Севера не будет иметь успеха. Причина в том, что белорусские и российские войска вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление.