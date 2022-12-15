Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные должны удержать действующую линию фронта и не потерять позиции, создать резервы и усилить ПВО и ПРО.

Кстати Неспособны одолеть ВСУ, ведут войну даже с младенцами, – Залужный о российских обстрелах

Что подчеркнул Залужный

Это важно. Потому что я знаю, что освободить ее в десять – пятнадцать раз труднее, чем не сдать. Так что наша задача сейчас – удержаться. Наша задача – с помощью наших партнеров очень четко отслеживать, что там происходит, где они готовятся. Это наша стратегическая задача,

– сказал Залужный.

Главнокомандующий заявил, что вторая стратегическая задача ВСУ – подготовиться к новой фазе войны, которая может произойти в феврале. Он подчеркнул, что Россия может пойти в наступление по разным направлениям, в том числе и на Киев.

"Вторая, очень важная для нас стратегическая задача – создать резервы и подготовиться к войне, которая может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. Может начаться не на Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южного направления", – отметил Залужный.

Что касается третьей задачи, то она касается противоракетной и противовоздушной обороны. Залужный предположил, что из-за российских обстрелов украинская энергосистема на грани.

По моему личному мнению, я не энергетический эксперт, но мне кажется, что мы на грани. Мы балансируем на тонкой границе. А если (электросеть – 24 канал) разрушат… тогда начинают мерзнуть жены и дети солдат. И такой сценарий возможен. Какое настроение будет у бойцов, думаете? Без воды, света, тепла можно ли говорить о подготовке резервов для продолжения боевых действий?

– резюмировал он.

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