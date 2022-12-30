Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Буданов в своем интервью объяснил, почему Украина так ждет вооружения.

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Влияние погоды на ВСУ

Коваленко отметил, что есть такие локации, где факторы погодных условий влияют на контрнаступательные действия ВСУ. То есть, можно говорить о том, что есть локации, где сильный мороз выгоден, есть локации, где не очень. Украина – это большая страна и большая часть наших территорий с разным ландшафтом, с разным рельефом.

Для каждого из них, для каждой из этих локаций используется свой особый сценарий,

– заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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Интервью для зарубежных СМИ

Он продолжил, что интервью, которые в последнее время давали Залужный, Буданов, а также другие официальные лица Украины предоставлены иностранным СМИ, Западным СМИ. Они имеют в своем составе именно тот нарратив, именно тот посыл, который нужно слышать нашим Западным партнерам.

"Если они хотят услышать, что нужно, чтобы как можно быстрее закончить войну, нужно увеличивать поддержку Украины тем или иным вооружением. О нем, кстати, говорят руководители наших силовых структур. Следовательно, фактически эта помощь может способствовать будущему освобождению наших территорий", - подчеркнул Коваленко.

По его словам, кроме того, должны быть другие факторы и условия. Не только техническая составляющая поддержки.

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