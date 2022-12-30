Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Буданов у своєму інтерв'ю пояснив, чому Україна так чекає озброєння.

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Вплив погоди на ЗСУ

Коваленко зазначив, що є такі локації, де фактори погодних умов впливають на контрнаступальні дії ЗСУ. Тобто, можна казати про те, що є локації, де сильний мороз вигідний, є локації, де не дуже. Україна – це велика країна й велика частина наших територій з різним ландшафтом, з різним рельєфом.

До кожного з них, до кожної з цих локацій використовується свій особливий сценарій,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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Інтерв'ю для закордонних ЗМІ

Він продовжив, що інтерв'ю, які останнім часом давали Залужний, Буданов, а також інші офіційні особи України, надані іноземним ЗМІ, Західним ЗМІ. Вони мають у своєму складі саме той наратив, саме той посил, який треба чути нашим Західним партнерам.

"Якщо вони хочуть почути, що треба, аби якнайшвидше закінчити війну, треба збільшувати підтримку України тим чи іншим озброєнням. Про нього, до речі, кажуть керівники наших силових структур. Отже, фактично ця допомога може сприяти майбутньому визволенню наших територій", – наголосив Коваленко.

За його словами, крім того, повинні бути й інші фактори та умови. Не лише технічна складова підтримки.

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