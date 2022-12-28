Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він високо оцінив вірогідність прогнозу Буданова.
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Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що війна в Україні закінчиться у 2023 році.
Ймовірність висока
За словами Жданова, якщо голова української розвідки говорить, що у 2023 році війна закінчиться, то в нього є усі підстави, аби так вважати.
Ніхто не каже, що це буде 100%, бо сьогодні 100% гарантії вам не дасть ніхто. Однак його слова вселяють оптимізм,
– додав військовий експерт.
Жданов переконаний, ймовірність того, що прогнози Буданова збудуться, досить висока.
Заяви Буданова: останнє
- Голова розвідки сказав, що західному світові варто було б посилити постачання озброєння, яке допоможе пришвидшити поразку Росії.
- Буданов натякнув, що у Крим ми зможемо поїхати вже у 2023 році. І підкреслив, що півострів повернуть комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією.
- Буданов розповів, що тієї кількості ракет, яка залишилась в росіян, вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70 – 75 ракет на два-три рази. Тоді ракети у ворога можуть закінчитись взагалі.