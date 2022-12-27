Держави Європи та Сполучені Штати Америки продовжують надавати Збройним Силам танки, артилерію та ЗРК, які допомагають ліквідовувати загарбників та закривати українське небо від ворожих ракет та дронів. Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що інтенсивність постачання озброєння лише зростатиме.

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Що сказав Буданов про перемовини з партнерами щодо зброї

Країни Заходу неодноразово наголошували, що бояться давати нашій державі велику кількість озброєння, адже це може призвести до загострення бойових дій. Власне, уже зараз зрозуміло, що це не так. Зброя від союзників, навпаки, допомагає українській армії обеззброювати Росію та виганяти окупантів з наших земель. Власне, зі слів глави ГУР зрозуміло, що перейматись щодо припинення постачання озброєння українцям не варто.

З нашими західними партнерами йде плідна співпраця, ми багато говоримо щодо конкретних номенклатур та найменувань озброєння, яке нам потрібно. Все це знаходиться в стадії вирішення,

– сказав Буданов.

Окрім того, він підкреслив, західному світові варто було б посилити постачання озброєння, яке допоможе пришвидшити поразку Росії. Цього найбільше очікує Україна.

США планують передати ЗСУ HIMARS, NASAMS та Patriot

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон виділив Україні масштабний пакет військової допомоги. У ньому, зокрема, є і славнозвісні HIMARS, які уже ефективно показали себе на полі бою, омріяні ЗРК Patriot, а також потужні установки ППО NASAMS.

Усе це озброєння є високотехнологічним та буде корисним для української армії у створення "купола" над українським небом, який унеможливить прильоти ворожих ракет, дронів та інших повітряних цілей.

Варто згадати, що США дуже довго вагались щодо того, чи надавати Україні системи Patriot, але схоже, що російські окупанти не залишили вибору адміністрації Байдена.



Що потрібно знати про зенітно-ракетні комплекси Patriot / Картинка 24 Каналу