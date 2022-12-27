Государства Европы и Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Вооруженным Силам танки, артиллерию и ЗРК, которые помогают ликвидировать захватчиков и закрывать украинское небо от вражеских ракет и дронов. В то же время начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что интенсивность поставок вооружения будет только расти.

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Что сказал Буданов о переговорах с партнерами по оружию

Страны Запада неоднократно отмечали, что боятся давать нашему государству большое количество вооружения, ведь это может привести к обострению боевых действий. Собственно, уже сейчас ясно, что это не так. Оружие от союзников, напротив, помогает украинской армии обезоруживать Россию и выгонять оккупантов с наших земель. Собственно, по словам главы ГУР понятно, что беспокоится о прекращении поставок вооружения украинцам не стоит.

С нашими западными партнерами идет плодотворное сотрудничество, мы много говорим о конкретных номенклатурах и наименованиях вооружения, которое нам нужно. Все это находится в стадии решения,

– сказал Буданов.

Кроме того, он подчеркнул, что западному миру следовало бы усилить поставки вооружения, которые помогут ускорить поражение России. Этого больше всего ожидает Украина.

США планируют передать ВСУ HIMARS, NASAMS и Patriot

Недавно стало известно, что Вашингтон выделил Украине масштабный пакет военной помощи. В нем, в частности, есть и знаменитые HIMARS, уже эффективно показавшие себя на поле боя, вожделенные ЗРК Patriot, а также мощные установки ПВО NASAMS.

Все это вооружение является высокотехнологичным и будет полезное для украинской армии в создании "купола" над небом, который исключит возможность прилетов вражеских ракет, дронов и других воздушных целей.

Стоит упомянуть, что США очень долго колебались относительно того, предоставлять ли Украине системы Patriot, но похоже, российские оккупанты не оставили выбора администрации Байдена.



Что нужно знать о зенитно-ракетных комплексах Patriot / Картинка 24 Канала