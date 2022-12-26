Оптимальная система защиты украинского неба будет построена в январе – феврале. Об этом 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Известно, что Украина получит новые системы Patriot от США. Сегодня наши военные учатся работать на них. Однако нашему государству передадут и другие ЗРК. Это лишь вопрос времени – системы должны пройти определенный коридор, чтобы стать на дежурство и обеспечивать безопасность объектов критической инфраструктуры.
Это не только вопрос ЗРК Patriot. Параллельные идут переговоры, некоторые уже на финише, некоторые подошли к логистике как таковой. В ближайшие недели мы будем получать дополнительные системы,
– уверяет советник главы ОП.
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Patriot – символическая передача
С Patriot ситуация несколько сложнее, говорит Подоляк, потому что необходимо проводить подготовку людей. Как правило, обучение занимает три месяца. "Но мы говорим об украинцах, которые учатся втрое быстрее, чем кто-либо другой", – отметил он.
Как акцентировал советник ОП, сегодня мы убедили мир в том, что Украине нужно передать новые образцы оружия. Об этом уже не говорится в политическом измерении. Есть две основные составляющие:
- логистическая – когда, как и в каком объеме мы получим ЗРК или ПРО;
- учебная – сколько нужно времени на подготовку людей.
"Знаете, в чем уникальность Украины? У нас очень много систем. Как правило, страна воюет на очень ограниченном круге систем. Военнослужащие учатся использовать те или иные системы – это высокоточное и высокотехнологичное оружие. А Украина использует одновременно десятки разновидностей, поэтому приходится учиться", – сказал Подоляк.
Patriot от США – это сигнальная передача. Так, другие страны понимают, что Украине в рамках защиты неба, инфраструктуры и гражданского населения нужно передать все, что только можно, включая любое количество систем Patriot.
Это символичная передача. Таким образом разблокирована возможность получения Украиной не только старых систем в минимальных объемах, а включая новейшие системы противоракетной обороны как таковой,
– убежден советник ОП.
С бронетехникой, уверен Подоляк, будет так же. В настоящее время продолжаются соответствующие переговоры. Мы понимаем, что для эффективного контрнаступления нужно 300 – 400 танков, и желательно, чтобы они были высокотехнологичны – Leopard или Abrams.
"Переговорные процессы интенсифицируются. И опять же будет символично: один Abrams – 50 Leopard или один Leopard – 50 дополнительных", – пояснил советник Офиса Президента.
Кроме того, речь идет о возможности получения необходимого количества ракет определенной дальности. Подоляк акцентирует, что сейчас есть политическое понимание и политическая воля относительно правильного окончания войны. Украина должна получить весь инструмент для того, чтобы освободить свои территории и заставить Россию понести ответственность за совершенное в соответствии с международным правом.
Получит ли Украина достаточно оружия для победы над Россией
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что все нужное для нашего государства оружие будет у украинских воинов. Это только вопрос времени.
- Позиция наших партнеров четкая: Украине предоставят все необходимое. Предоставить оружие сразу мешают психологические, логистические и политические причины.
- Как отметил министр иностранных дел Украины, поставки оружия являются сложным техническим и логистическим процессом. Над всеми деталями работают МИД и другие ведомства Украины. Кулеба подчеркнул, что по его ощущениям, никаких табу в теме поставки вооружения нет. Пример тому – решение США о предоставлении Украине ЗРК Patriot.
- Дмитрий Кулеба вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения просил вышеупомянутый ЗРК у Вашингтона, на что услышал в ответ, что если бы даже такое решение было бы одобрено, то потребовалось бы не менее 3 месяцев, чтобы научить украинских военных эффективно использовать это оружие. Тогда партнеры не верили в то, что война будет продолжаться долго.
- Однако даже несмотря на то, что это решение казалось нереальным, были аргументы против предоставления Patriot, но наше государство все равно их получает.
- "Если мы получить Patriot, то все остальное мы тем более получим", – подытожил министр.