Напередодні Володимир Зеленський вирушив до США, щоб зустрітися з президентом Джо Байденом, а також виступити перед Конгресом. У той же день Сполучені Штати підтвердили передачу масштабного пакета військової допомоги. Він містить усе необхідне для протистояння російській агресії, а також захисту від атак з неба.

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Тож 24 канал вирішив нагадати вам характеристики кількох ключових установок, які отримає Україна. Ми не лише пройдемося по можливостях цих систем, а й розповімо, скільки їх передадуть нашому війську.

Характеристики систем HIMARS, NASAMS і Patriot

Ми коротенько пройдемося по кожній із них. З одними ми знайомі значно краще. Але не настільки, наскільки окупанти. Як ви вже зрозуміли, мовиться про HIMARS. А от Patriot стане для українського війська новинкою. На наших захисників лиш очікує навчання на цих установках.

Достеменно невідомо, скільки одиниць пускових установок для Patriot отримає Україна у рамках пакета допомоги від США на 1,85 мільярда доларів. Лиш точно можна зазначити, що мовиться про 1 батарею.

Водночас у нас є дані про отриману допомогу від США з 24 лютого по 21 грудня. У документі мовиться про:

38 РСЗВ HIMARS;

8 систем NASAMS;

1 батарею Patriot.

Що потрібно знати про РСЗВ HIMARS

Це американська РСЗВ, розроблена наприкінці 90-х років. Вона призначена для тактики стріляй-і-тікай (shoot-and-scoot). Якщо що, то назва – це не про химер, а абревіатура High Mobility Artillery Rocket System, себто високомобільна артилерійська ракетна система.

Якщо у двох словах, то це вантажівка, на якій шість ракет для залпового вогню або ж одна MGM-140 ATACMS, здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Відразу ж обмовимося, що останні українцям так і не передавали.

Характеристики HIMARS:

Вага – 16,25 тонни;

Довжина – 7 метрів;

Ширина – 2,4 метра;

Висота – 3,2 метра;

Екіпаж – 3 людини;

Калібр – 227 міліметрів;

Кількість ракет – 6×227 міліметрів, або 1×MGM-140 ATACMS;

Дальність руху – 480 кілометрів;

Максимальна швидкість – 85 кілометрів на годину;

Ефективна дальність стрілянини – 32 – 70 кілометрів (ракетами калібру 227 міліметрів), до 300 кілометрів (ракетами MGM-140 ATACMS);

Броня – захист проти легких набоїв і осколків.

Як працює РСЗВ HIMARS: дивіться відео

Які ракети здатні випускати

некеровані реактивні снаряди з касетними боєприпасами, мінами або ж "розумними" бомбами;

керовані касетні боєприпаси;

керовані ракети малої та середньої дальності;

балістичні ракети середньої дальності MGM-140 ATACMS.

Зауважимо, що одна РСЗВ HIMARS коштує близько 3 480 000 доларів.

Перші HIMARS Україна отримала наприкінці червня 2022 року. Відтоді установки наробили чимало галасу серед росіян. З їхньою допомогою вдалося перервати низку ланцюжків постачання, знищити складів з боєкомплектом і живою силою. Звільнення частини Херсонщини сталося не в останню чергу завдяки цим РСЗВ.

Що таке NASAMS

NASAMS – зенітно-ракетний комплекс, розроблений норвезькою компанією Kongsberg та американською – Raytheon. Саму систему побудували навколо ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM у 1994 році.

NASAMS – теж абревіатура від Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System. Комплекс отримав систему виявлення цілей, також командний пункт. Усе для того, щоб ефективно визначати та знищувати ворожий об'єкт у небі.

Технічні характеристики NASAMS

Дальність ураження – від 25 до 50 кілометрів;

Висота ураження – від 15 до 25 кілометрів;

Швидкість ракети – до 4 900 кілометрів на годину.

Використовуються ракети подвійного типу призначення:

AIM-120 AMRAAM та AMRAAM ER з активним радіолокаційним самонаведенням;

AIM 9X Sidewinder Block II з інфрачервоною системою самонаведення.

Як працює ЗРК NASAMS: дивіться відео

Для виявлення цілей працює радар AN/MPQ-64 Sentinel. З його допомогою можна визначати ворожі об'єкти на відстані до 120 кілометрів з ефективністю до 40 кілометрів по відстані та висоті.

Сама пускова установка має відразу 6 ракет. Вони здатні одночасно бити по одній або кількох цілях. Установка стоїть на шасі вантажівки Scania P113. Час приведення у бойову готовність – 15 хвилин. Одна батарея NASAMS – 9 або 12 установок – здатна випустити 54 або 72 ракети за фантастичні 12 секунд.

Зауважимо, що експортна вартість однієї установки NASAMS коливається у межах 65 мільйонів доларів.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 21 листопада зазначив, що ці установки збивають 100% крилатих ракет. Але вони не можуть гарантувати захист від балістичних. Саме для цього і є Patriot, про які ми розповімо далі.

Що потрібно знати про Patriot

Це, без перебільшення, система, на передачу якої очікували найдовше. Ба більше, Володимир Зеленський особисто займався питанням її передачі нашим військовим. І от 21 грудня цей факт підтвердили, оголосивши про пакет допомоги ЗСУ.

Patriot – один із найкращих і, мабуть, найвідоміших засобів ППО у цілому світі. Його назва – зворотна абревіатура від Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target. Якщо спробувати перекласти українською, то вийде Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі.

Patriot – саме те, що здатне по-справжньому "закрити небо". До прикладу, чотири такі комплекси можуть захистити від атак велике місто. Як ви зрозуміли, родзинка ЗРК – її чутливі радари. Вони здатні виявляти цілі – як малі, так і великі – надзвичайно ефективно.

Комплекс Patriot може похизуватися своєю багатовекторністю. Він здатний водночас виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей. Крім того, установки можуть безперервно супроводжувати 8 з них. А ще мають здатність наводити на кожну з цих 8 цілей до 3 ракет.



Технічні характеристики Patriot / Інфографіка 24 каналу

Що входить до складу батареї MIM – 104 Patriot:

Пункт управління вогнем;

РЛС AN / MPQ-65;

6 пускових M903 (опціонально – 4);

машина зв'язку;

польова електростанція.

Основні характеристики Patriot:

Дальність перехоплення аеродинамічних цілей – 80 кілометрів (у секторі 90 градусів), в останніх модифікаціях до 150 – 160 кілометрів ракетою PAC-2;

Дальність знищення балістичних цілей – 50 кілометрів ракетою PAC – 3 MSE;

Мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 кілометри;

Максимальна висота перехоплення цілі – 24,2 кілометра;

Мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 кілометра;

Кількість одночасно обстрілюваних цілей – 8 (в секторі 90 градусів);

Швидкість ракети – до 4,1 Маха;

Кількість ракет у пусковій – до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

Ймовірність ураження цілі – 0,8 (в бойових умовах - 0,4 - 0,6);

Вага ракети – 912 кілограмів;

Вага ракети в ТПК – 1696 кілограмів;

Діаметр – 0,41 метра;

Довжина – 5,31 метра;

Час роботи двигуна ракети – 12 секунд;

Система наведення – на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM;

Бойова частина – осколково-фугасна;

Бойовий заряд БЧ – звичайна вибухова речовина;

Підривник – ХМ818, неконтактний;

Габарити контейнера – 0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра;

Час розгортання з маршу – 30 хвилин.

Як працює ЗРК Patriot: дивіться відео

Як ви вже зрозуміли, ще одна з особливостей цього комплексу – можливість збивати балістичні цілі. Зауважимо, що до цього Україна не мала подібних систем. А отже, шансів ліквідувати такий об'єкт, який ворог використовував для атаки, були практично рівні нулю.

Одна батарея ЗРК Patriot з 4 пусковими установками може коштувати від 550 мільйонів до 1,1 мільярда доларів. На цінотворення впливає конфігурація й опціонал. А от запуск однією ракети обійдеться у приблизно 3 мільйони доларів.

ЗРК NASAMS VS ЗРК Patriot

Пройдімося коротенько по перевагах кожної з установок. Так, ЗРК Patriot ефективніші проти цілей, які падають під кутом 80 – 90 градусів. Саме таким чином відбуваються атаки балістичними ракетами.

А от NASAMS, хоч у неї і наявна "мертва зона" над самою пусковою установкою, впевнено перехопить високоманеврову ціль, чий політ буде паралельним поверхні Землі. Хоч NASAMS і можуть збивати балістичні ракети, але усе ж їхня зона відповідальності саме крилаті.

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Україна вдячна міжнародним партнерам за надану зброю. HIMARS допомагають атакувати глибокий тил ворога, обрізаючи його логістичні ланцюжки. Зауважимо, що боєкомплект окупанти вимушені розвантажувати за 100 кілометрів від лінії фронту, адже у страху очі великі. А от NASAMS і Patriot дозволять прикривати небо над Україною, рятуючи від ракетних ударів життя мирних мешканців. І все це озброєння наближає нашу перемогу з кожним днем, адже ніхто не сумнівається, що вона буде саме за нами!