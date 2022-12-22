Що означають втрати Росії у війні, якщо порівнювати його з показниками деяких держав, проаналізував для вас 24 канал. У матеріалі використані дані аналітиків Global Firepower.

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"Втарая армія міра"

Перед повномасштабним вторгненням та подальшими мобілізаціями Росія мала у своєму розпорядженні одну з найчисельніших армій світу. Мова про 850 тисяч людей особового складу регулярної армії.

На той час це був п'ятий показник у світі. Поступалась Росія лише Північній Кореї (1,2 мільйона регулярних військ), США (1,39 мільйона), Індії (1,45 мільйона) та Китаю (2 мільйони регулярних військових).

З цієї кількості в лютому московити сконцентрували до 190 тисяч осіб на окупованих територіях та поблизу кордонів з Україною. Це й було угрупованням для повномасштабного вторгнення.

Тобто втрати щонайменше в понад 100 тисяч свідчать, що ворог втратив майже 12% своєї регулярної армії та понад 50% угруповання для вторгнення. Військові експерти ж вважають, що при втраті в понад 40% особового складу армія стає небоєздатною. І Росія впевнено до цього рухається.

Варто також акцентувати, що Генеральний штаб говорить лише про кількість загиблих. Кількість поранених може бути у двічі, а то й у 3 чи 4 рази вищою. А значна частина з них більше ніколи не зможуть воювати.

Найчисельніші армії світу на початок 2022 року / Інфографіка 24 каналу

Армії НАТО менші, ніж втрати Росії

У своїх телевізорах Росія після України називає головним ворогом НАТО. Тепер її втрати стали настільки величезними, що могли б поповнити армії одразу 12 членів Альянсу:

Литва – 16 тисяч регулярних військ (42 тисячі разом з резервом і парамілітарними формуваннями);

– 16 тисяч регулярних військ (42 тисячі разом з резервом і парамілітарними формуваннями); Данія – 16 тисяч регулярних військ (61,5 тисячі – загалом);

– 16 тисяч регулярних військ (61,5 тисячі – загалом); Хорватія – 15 тисяч регулярних військ (37 тисяч – загалом);

– 15 тисяч регулярних військ (37 тисяч – загалом); Словаччина – 13 тисяч регулярних військ (інформація про загальну чисельність – відсутня);

– 13 тисяч регулярних військ (інформація про загальну чисельність – відсутня); Албанія – 8 тисяч регулярних військ (8,5 тисячі – загалом);

– 8 тисяч регулярних військ (8,5 тисячі – загалом); Північна Македонія – 7,5 тисячі регулярних військ (14,5 тисячі – загалом);

– 7,5 тисячі регулярних військ (14,5 тисячі – загалом); Словенія – 7 тисяч регулярних військ (14 тисяч – загалом);

– 7 тисяч регулярних військ (14 тисяч – загалом); Естонія – 6,5 тисячі регулярних військ (34,5 тисячі – загалом);

– 6,5 тисячі регулярних військ (34,5 тисячі – загалом); Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ (29,7 тисячі – загалом);

– 6,5 тисячі регулярних військ (29,7 тисячі – загалом); Чорногорія – 2 тисячі регулярних військ (12 тисяч – загалом);

– 2 тисячі регулярних військ (12 тисяч – загалом); Люксембург – 900 регулярних військових (про загальну кількість інформація відсутня);

– 900 регулярних військових (про загальну кількість інформація відсутня); Ісландія – фактично відсутні регулярні війська.

Що також цікаво, з усіх 30 країн-членів Альянсу лише 9 станом на початок 2022 року мали більші армії, ніж Росія втратила у своєму вторгненні в Україну. Мова про США (1,39 мільйона регулярних військ), Туреччину (425 тисяч), Францію (205 тисяч), Велику Британію (194 тисячі), Німеччину (184 тисячі), Італію (170 тисяч), Грецію (130 тисяч), Іспанію (120 тисяч) і Польщу (120 тисяч).

При таких втратах усі армії, за винятком хіба що США та, можливо, Туреччини вже були б повністю недієздатними.

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Ще один цікавий показник – темпи зростання втрат Росії. Так, перший ювілей у 50 тисяч втрат своїх військових Росія святкувала 6 вересня. Тобто більш як за 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення.

З того часу Збройні Сили України провели вдалі контрнаступальні операції в Харківській і Херсонській областях. І вже наступні 50 тисяч Росія втратила всього за 3 з половиною місяці.

Союзники вже не допоможуть

Просто уявімо на секунду найгірший для України сценарій – Росія змогла залучити до своєї війни всіх своїх союзників з ОДКБ. Та чи допоможе це їй поповнити такі величезні втрати? Глянемо до цифр.

Найчисельнішою армією в організації володіє Узбекистан – 55 тисяч регулярних військ. Чисельність резерву невідома, а парамілітарні війська налічують ще 10 тисяч.

Далі йде окупована Росією за сприяння Алєксандра Лукашенка Білорусь. Чисельність її армії становить всього 45 тисяч регулярних військ. Натомість резерв становить 290 тисяч, а парамілітарні війська – 110 тисяч.

Це говорить про те, що Лукашенко більше боїться білоруського народу, ніж окупації з боку Росії, яка вже триває. Та зараз мова не про те.

Поповнити власні втрати Росія могла б лише за умови, що союзники в обличчі Узбекистану та Білорусі повністю "подарують" Путіну свої армії. Чи реально це – питання риторичне.

Такою ж армією, як і Білорусь, володіє також Вірменія – 45 тисяч регулярних військових. Внаслідок війни з Азербайджаном Єреван також має величезний резерв у 210 тисяч осіб.

Намагається не відставати Казахстан, якому, на думку деяких експертів, теж може загрожувати вторгнення Росії. Чисельність його регулярної армії – теж 45 тисяч.

Найскромнішою армією в ОДКБ володіє Таджикистан – всього 9,5 тисячі регулярних військ. Тобто, менш як 10% від загальних втрат Росії у війні.

Чисельність армій союзників Росії / Інфографіка 24 каналу

Втрати Росії більші, ніж населення деяких держав

Та чисельність армій, які можна порівняти з втратами Росії – це лише вершина айзебрга. Насправді у світі є цілі незалежні держави, чисельність яких нижча, ніж втрати ворога. І таких у складі ООН є одразу 12!

Тувалу – 10,5 тисячі населення;

– 10,5 тисячі населення; Науру – 14 тисяч населення;

– 14 тисяч населення; Палау – 21,5 тисячі населення;

– 21,5 тисячі населення; Сан-Марино – 33 тисячі населення;

– 33 тисячі населення; Ліхтенштейн – 39 тисяч населення;

– 39 тисяч населення; Монако – 40 тисяч населення;

– 40 тисяч населення; Сент-Кіттс і Невіс – 43 тисячі населення;

– 43 тисячі населення; Маршаллові острови – 72 тисячі населення;

– 72 тисячі населення; Домініка – 73 тисячі населення;

– 73 тисячі населення; Андорра – 76 тисяч населення;

– 76 тисяч населення; Антигуа і Барбуда – 80 тисяч населення;

– 80 тисяч населення; Сейшельські острови – 80 тисяч населення.

Просто уявіть собі: Росія на війні втратила населення 10 країн Тувалу, понад 7 Науру, майже 5 Палау, 3 Сан-Марино або майже 3 Ліхтенштейни чи Монако.

Цілі міста – за імперські амбіції

Якщо ж порівнювати втрати ворога з самою Росією, де діє чіткий принцип "баби єщьо наражают", то Москва відправила на забій цілі міста. І мовиться не про маленькі містечка, а про доволі великі міста, назви яких знайомі багатьом за межами сучасної тюрми народів:

Ханти-Мансійськ (107 тисяч населення);

(107 тисяч населення); Магадан (90 тисяч);

(90 тисяч); Єйськ (93 тисячі);

(93 тисячі); Анапа (81 тисяча);

(81 тисяча); Геленджик (80 тисяч);

(80 тисяч); Виборг (72 тисячі);

(72 тисячі); Воркута (56 тисяч).

Бо хіба ж диктатору з Кремля повинно бути шкода дві Воркути? Ба більше, коли мова йде про те, щоб знищити власну армію, безуспішно намагаючись штурмувати Бахмут вже кілька місяців.

До слова, населення українського міста, яке героїчно тримає оборону на Донбасі, теж значно нижче, ніж втрати Росії у війні. За оцінками, станом на 2021 рік воно становило 80 тисяч осіб.

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На парад – без техніки

Ще напередодні свого 100-тисячного ювілею в російської армії було ще одне дуже важливе досягнення. На війні проти України за 300 днів повномасштабного вторгнення ворог втратив понад 3 тисячі танків.

Це дуже серйозний показник, адже саме танки – така собі "гордість другої армії світу". Росіяни ними пишаються, встановлюють замість пам'ятників, проводять на них змагання з біатлону й навіть одягають у костюми танків своїх дітей.

Ба більше, станом на початок 2022 року Росія володіла найчисельнішими танковими військами у світі – 12 тисяч 420 одиниць. Це майже удвічі більше, ніж у другої за цим показником країни у світі – США (6 тисяч 612 танків).

До слова, третьою в рейтингу йде держава, на яку й рівняється Росія – Північна Корея (5 тисяч 895 танків), четвертий – Китай (5 тисяч 250 танків), а замикає топ-5 Індія (4 тисячі 614 танків).

Тобто, на момент вторгнення росія з найбільшими у світі танковими військами мала стільки ж одиниць цієї техніки, як друга й третя країни разом узяті – США та КНДР. Нині ж Росія впевнено йде до того, щоб її втрати догнали загальну чисельність танків Індії – п'ятої танкової армії світу.

Дуже цікаво, що на момент до повномасштабного вторгнення Росії в України було менше танків, ніж на тепер втратив ворог – майже 2 600 одиниць.

Хто міг би протистояти Росії

Концепцію надчисельних наземних військ і бронетехніки Росія успадкувала від Радянського Союзу. За бажання чи без, але цю концепцію в спадок отримала й Україна. Адже танки й бронетранспортери – це значно дешевше, ніж флот чи авіація.

Відповідно станом на лютий 2022 року в Європі, мабуть, були лише дві держави, які здатні були стримати численну навалу тисяч російських танків – це Україна, а також Туреччина, яка має танкові війська з чисельністю трохи більш як 3 тисячі осіб.

Навіть державам з настільки розвиненою авіацією як Франція, Німеччина чи Велика Британія протистояти було б важко, зважаючи на доволі непогані системи ППО, що є в Росії. Тож битися довелося б на землі. А тоді чисельність їхніх танкових військ була б у рази нижчою, ніж у Росії:

Туреччина – 3 тисячі 22 танки,

– 3 тисячі 22 танки, Україна – 2 тисячі 596 танків,

– 2 тисячі 596 танків, Греція – 1 тисяча 243 танки,

– 1 тисяча 243 танки, Польща – 863 танки,

– 863 танки, Білорусь – 601 танк,

– 601 танк, Азербайджан – 510 танків,

– 510 танків, Румунія – 451 танк,

– 451 танк, Болгарія – 410 танків,

– 410 танків, Франція – 406 танків,

– 406 танків, Іспанія – 327 танків.

Тобто реально протистояти танковій навалі Росії у 2022 році могли б лише Туреччина чи Україна. Усі інші держави не мали б шансів на успіх вже навіть за рахунок численної переваги ворога – у 10 разів і більше.

Приємна новина й у тому, що з загальної кількості у 12 420 танків Росія вже втратила близько 25% своїх танкових військ. Враховуючи наявність застарілих і непридатних машин, це число може наближатися ледь не до 50%.

Крім того, ЗСУ вже знищили майже 6 тисяч одиниць російської бронетехніки, що з загальної кількості в 30 тисяч 122 становить 20% втрат.