Что означают потери России в войне, если сравнивать его с показателями некоторых государств, проанализировал для вас 24 канал. В материале использованы данные аналитиков Global Firepower.

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"Вторая армия мира"

Перед полномасштабным вторжением и последующими мобилизациями Россия располагала одной из самых многочисленных армий мира. Речь о 850 тысячах людей личного состава регулярной армии.

К тому времени это был пятый показатель в мире. Уступала Россия только Северной Корее (1,2 миллиона регулярных войск), США (1,39 миллиона), Индии (1,45 миллиона) и Китаю (2 миллиона регулярных военных).

Из этого количества в феврале московиты сконцентрировали до 190 тысяч человек на оккупированных территориях и вблизи границ с Украиной. Это и было группировкой для полномасштабного вторжения.

То есть потери по меньшей мере более чем в 100 тысяч свидетельствуют, что враг потерял почти 12% своей регулярной армии и более 50% группировки для вторжения. Военные эксперты же считают, что при потере более 40% личного состава армия становится небоеспособной. И Россия уверенно к этому движется.

Следует также акцентировать, что Генеральный штаб говорит только о количестве погибших. Количество раненых может быть в два раза, а то и в 3 или 4 раза выше. А большая часть из них больше никогда не смогут воевать.

Самые многочисленные армии мира к началу 2022 года / Инфографика 24 канала

Армии НАТО меньше, чем потери России

В своих телевизорах Россия после Украины называет главным врагом НАТО. Теперь ее потери стали настолько огромны, что могли бы пополнить армии сразу 12 членов Альянса:

Литва – 16 тысяч регулярных войск (42 тысячи вместе с резервом и парамилитарными формированиями);

– 16 тысяч регулярных войск (42 тысячи вместе с резервом и парамилитарными формированиями); Дания – 16 тысяч регулярных войск (61,5 тысячи – всего);

– 16 тысяч регулярных войск (61,5 тысячи – всего); Хорватия – 15 тысяч регулярных войск (37 тысяч – всего);

– 15 тысяч регулярных войск (37 тысяч – всего); Словакия – 13 тысяч регулярных войск (информация об общей численности – отсутствует);

– 13 тысяч регулярных войск (информация об общей численности – отсутствует); Албания – 8 тысяч регулярных войск (8,5 тысячи – всего);

– 8 тысяч регулярных войск (8,5 тысячи – всего); Северная Македония – 7,5 тысячи регулярных войск (14,5 тысячи – в целом);

– 7,5 тысячи регулярных войск (14,5 тысячи – в целом); Словения – 7 тысяч регулярных войск (14 тысяч – всего);

– 7 тысяч регулярных войск (14 тысяч – всего); Эстония – 6,5 тысячи регулярных войск (34,5 тысячи – в целом);

– 6,5 тысячи регулярных войск (34,5 тысячи – в целом); Латвия – 6,5 тысячи регулярных войск (29,7 тысячи – в целом);

– 6,5 тысячи регулярных войск (29,7 тысячи – в целом); Черногория – 2 тысячи регулярных войск (12 тысяч – всего);

– 2 тысячи регулярных войск (12 тысяч – всего); Люксембург – 900 регулярных военных (об общем количестве информация отсутствует);

– 900 регулярных военных (об общем количестве информация отсутствует); Исландия – фактически отсутствуют регулярные войска.

Что также интересно, из всех 30 стран-членов Альянса только 9 по состоянию на начало 2022 года имели большие армии, чем Россия потеряла в своем вторжении в Украину. Речь о США (1,39 миллиона регулярных войск), Турцию (425 тысяч), Францию (205 тысяч), Великобританию (194 тысячи), Германию (184 тысячи), Италию (170 тысяч), Грецию (130 тысяч), Испанию (120 тысяч) и Польшу (120 тысяч).

При таких потерях все армии, за исключением разве что США и, возможно, Турции были бы полностью недееспособными.

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Еще один интересный показатель – темп роста потерь России. Так, первый юбилей в 50 тысяч потерь своих военных Россия праздновала 6 сентября. То есть, более чем за 6 месяцев от начала полномасштабного вторжения.

С этого времени Вооруженные Силы Украины провели удачные контрнаступательные операции в Харьковской и Херсонской областях. И уже следующие 50 тысяч Россия потеряла всего за три с половиной месяца.

Союзники уже не помогут

Просто представим на секунду самый плохой для Украины сценарий – Россия смогла привлечь к своей войне всех своих союзников из ОДКБ. Но поможет ли это ей восполнить столь огромные потери? Взглянем на цифры.

Самой многочисленной армией в организации владеет Узбекистан – 55 тысяч регулярных войск. Численность резерва неизвестна, а парамилитарные войска насчитывают еще 10 тысяч.

Далее следует оккупированная Россией при содействии Александра Лукашенко Беларусь. Численность ее армии составляет всего 45 тысяч регулярных войск. Вместо этого резерв составляет 290 тысяч, а парамилитарные войска – 110 тысяч.

Это говорит о том, что Лукашенко больше боится белорусского народа, чем продолжающаяся оккупация со стороны России. Но сейчас речь не о том.

Пополнить собственные потери Россия могла бы только при условии, что союзники в лице Узбекистана и Белоруссии полностью "подарят" Путину свои армии. Реально ли это – вопрос риторический.

Такой же армией, как и Беларусь, владеет также Армения – 45 тысяч регулярных военных. В результате войны с Азербайджаном Ереван также имеет огромный резерв в 210 тысяч человек.

Пытается не отставать Казахстан, которому, по мнению некоторых экспертов, тоже может угрожать вторжение России. Численность его регулярной армии – тоже 45 тысяч.

Самой скромной армией в ОДКБ владеет Таджикистан – всего 9,5 тысяч регулярных войск. То есть менее 10% от общих потерь России в войне.

Численность армий союзников России / Инфографика 24 канала

Потери России больше, чем население некоторых государств

Но численность армий, сравнимых с потерями России – это лишь вершина айзебрга. На самом деле в мире есть целые независимые государства, численность которых ниже потерь врага. И таких в составе ООН сразу 12!

Тувалу – 10,5 тысячи населения;

– 10,5 тысячи населения; Науру – 14 тысяч населения;

– 14 тысяч населения; Палау – 21,5 тысячи населения;

– 21,5 тысячи населения; Сан-Марино – 33 тысячи населения;

– 33 тысячи населения; Лихтенштейн – 39 тысяч населения;

– 39 тысяч населения; Монако – 40 тысяч населения;

– 40 тысяч населения; Сент-Китс и Невис – 43 тысячи населения;

– 43 тысячи населения; Маршалловы острова – 72 тысячи населения;

– 72 тысячи населения; Доминика – 73 тысячи населения;

– 73 тысячи населения; Андорра – 76 тысяч населения;

– 76 тысяч населения; Антигуа и Барбуда – 80 тысяч населения;

– 80 тысяч населения; Сейшельские острова – 80 тысяч населения.

Просто представьте себе: Россия на войне потеряла население 10 стран Тувалу, более 7 Науру, почти 5 Палау, 3 Сан-Марино или почти 3 Лихтенштейна или Монако.

Целые города – за имперские амбиции

Если же сравнивать потери врага с самой Россией, где действует четкий принцип "бабы еще наражают", то Москва отправила на убой целые города. И говорится не о маленьких городках, а о довольно больших городах, названия которых знакомы многим за пределами современной тюрьмы народов:

Ханты-Мансийск (107 тысяч населения);

(107 тысяч населения); Магадан (90 тысяч);

(90 тысяч); Ейск (93 тысячи);

(93 тысячи); Анапа (81 тысяча);

(81 тысяча); Геленджик (80 тысяч);

(80 тысяч); Выборг (72 тысячи);

(72 тысячи); Воркута (56 тысяч).

Разве диктатору из Кремля должно быть жалко две Воркуты? Более того, когда речь идет о том, чтобы уничтожить собственную армию, безуспешно пытаясь штурмовать Бахмут уже несколько месяцев.

К слову, население украинского города, героически держащего оборону на Донбассе, тоже значительно ниже, чем потери России в войне. По оценкам, на 2021 год оно составляло 80 тысяч человек.

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На парад – без техники

Еще накануне своего 100-тысячного юбилея в русской армии было еще одно очень важное достижение. На войне против Украины за 300 дней полномасштабного вторжения враг потерял более 3 тысяч танков.

Это очень серьезный показатель, ведь именно танки – этакая "гордость второй армии мира". Россияне ими гордятся, устанавливают вместо памятников, проводят на них соревнования по биатлону и даже одевают в костюмы танков своих детей.

Более того, по состоянию на начало 2022 года Россия владела самыми многочисленными танковыми войсками в мире – 12 тысяч 420 единиц. Это почти вдвое больше, чем у второй по этому показателю страны в мире – США (6 тысяч 612 танков).

К слову, третьим в рейтинге идет государство, на которое и равняется Россия, Северная Корея (5 тысяч 895 танков), четвертый – Китай (5 тысяч 250 танков), а замыкает топ-5 Индия (4 тысячи 614 танков).

То есть, на момент вторжения у России с крупнейшими в мире танковыми войсками было столько же единиц этой техники, как вторая и третья страны вместе взятые – США и КНДР. Сейчас Россия уверенно идет к тому, чтобы ее потери догнали общую численность танков Индии – пятой танковой армии мира.

Очень интересно, что на момент полномасштабного вторжения России у Украины было меньше танков, чем теперь потерял враг – почти 2600 единиц.

Кто мог бы противостоять России

Концепцию сверхчисленных наземных войск и бронетехники Россия унаследовала от Советского Союза. При желании или без, но эту концепцию по наследству получила и Украина. Ведь танки и бронетранспортеры – это гораздо дешевле, чем флот или авиация.

Соответственно по состоянию на февраль 2022 года в Европе, по-видимому, были только два государства, способных сдержать многочисленное нашествие тысяч российских танков – это Украина, а также Турция, которая имеет танковые войска с численностью чуть более 3 тысяч человек.

Даже государствам с столь развитой авиацией как Франция, Германия или Великобритания противостоять было бы трудно, учитывая достаточно неплохие системы ПВО, которые есть в России. Так что биться пришлось бы на земле. А тогда численность их танковых войск была бы в разы ниже, чем в России:

Турция – 3 тысячи 22 танка,

– 3 тысячи 22 танка, Украина – 2 тысячи 596 танков,

– 2 тысячи 596 танков, Греция – 1 тысяча 243 танка,

– 1 тысяча 243 танка, Польша – 863 танка,

– 863 танка, Беларусь – 601 танк,

– 601 танк, Азербайджан – 510 танков,

– 510 танков, Румыния – 451 танк,

– 451 танк, Болгария – 410 танков,

– 410 танков, Франция – 406 танков,

– 406 танков, Испания – 327 танков.

То есть реально противостоять танковому нашествию России в 2022 году могли бы только Турция или Украина. Все другие государства не имели шансов на успех уже хотя бы за счет многочисленного преимущества врага – в 10 раз и более.

Приятная новость и в том, что из общего количества 12 420 танков Россия уже потеряла около 25% своих танковых войск. Учитывая наличие устаревших и непригодных машин, это число может приближаться чуть ли не к 50%.

Кроме того, ВСУ уже уничтожили около 6 тысяч единиц российской бронетехники, что из общего количества в 30 тысяч 122 составляет 20% потерь.