Про це повідомили у виданні The Washington Post. Зазначили, що інформація про візит Зеленського потрапила у ЗМІ дуже рано й поставила відвідини США під загрозу.

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Проте президент вирішив не скасовувати поїздку. Американські чиновники хотіли зберегти інформацію про візит у таємниці, доки Зеленський не виїде з України.

Хто першим повідомив про поїздку

За кілька годин до того, як український президент виїхав з країни, видання Punchbowl News повідомило про візит до США та майбутній виступ у Конгресі. Американські чиновники одразу розповіли про це Зеленському. Він якраз перебував у дорозі.

Однак президент не розглядав можливості скасування поїздки. Крім цього, ймовірною причиною скасування візиту міг би стати позитивний тест президента України на коронавірус.

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