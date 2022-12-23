Про це повідомили у виданні The Washington Post. Зазначили, що інформація про візит Зеленського потрапила у ЗМІ дуже рано й поставила відвідини США під загрозу.
До теми У супроводі винищувача F-15 і літака НАТО: ЗМІ з’ясували, як Зеленський добирався до США
Проте президент вирішив не скасовувати поїздку. Американські чиновники хотіли зберегти інформацію про візит у таємниці, доки Зеленський не виїде з України.
Хто першим повідомив про поїздку
За кілька годин до того, як український президент виїхав з країни, видання Punchbowl News повідомило про візит до США та майбутній виступ у Конгресі. Американські чиновники одразу розповіли про це Зеленському. Він якраз перебував у дорозі.
Однак президент не розглядав можливості скасування поїздки. Крім цього, ймовірною причиною скасування візиту міг би стати позитивний тест президента України на коронавірус.
Виступ Зеленського у Конгресі: що відомо
- Поїздка до США стала першим закордонним візитом Зеленського з 24 лютого. У Конгресі він сказав, що США об'єднали глобальну спільноту, щоб захистити Україну.
- Напередодні візиту до США президент відвідав Бахмут на Донеччині. Це одна з найгарячіших точок на фронті. Зеленський розповів про це й передав прапор з бойових позицій.
- Президент подякував за надану зброю, але зазначив, що її мало для перемоги. Він наголосив – Україна не просить американських військових битися за неї.
- Крім цього, Зеленський сказав про участь у війні Ірану, який допомагає Росії знищувати критичну інфраструктуру України.