Об этом сообщили в издании The Washington Post. Информация о визите Зеленского попала в СМИ очень рано и поставила посещение США под угрозу.

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Однако президент решил не отменять поездку. Американские чиновники хотели сохранить информацию о визите в тайне, пока Зеленский не уедет из Украины.

Кто первым сообщил о поездке

За несколько часов до того, как украинский президент уехал из страны, издание Punchbowl News сообщило о визите в США и предстоящем выступлении в Конгрессе. Американские чиновники сразу рассказали об этом Зеленскому. Он как раз находился в пути.

Однако президент не рассматривал возможность отмены поездки. Кроме того, вероятной причиной отмены визита мог бы стать положительный тест президента Украины на коронавирус.

Выступление Зеленского в Конгрессе: что известно