Уже більше ніж 8 місяців українська армія героїчно протистоїть ворогу, не даючи йому захоплювати нові території. У багатьох назріло питання, коли Збройні Сили остаточно знищать загарбників – на це відповів глава ГУР Буданов.

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Коли Україна переможе у війні

Варто зазначити, що керівник української розвідки досить рідко дає публічні прогнози. Однак, коли уже це стається, то не потрібно сумніватися у тому, що вони повністю або частково незабаром здійсняться. Багато з його передбачень уже стали реальністю.

Буданов упевнений, що війна закінчиться у 2023 році виходом України на кордони 1991 року. Перед тим повністю справдилися такі його припущення:

незадовго до війни глава ГУР заявляв, що окупанти будуть наступати не тільки на Донеччині;

у березні він казав, що Росія спробує зробити гуманітарну та демографічну кризу в Україні;

переломний момент буде на фронті в серпні – що й сталося, бо саме тоді почався контрнаступ ЗСУ;

українська армія звільнить острів Зміїний;

протестних настроїв серед росіян не буде.

У режимі "очікування" зараз прогнози про те, коли ми звільнимо усі свої території, чи закінчиться більшість активних бойових дій до кінця 2022 року та чи вдасться зробити Росії в Україні тотальне відключення світла. До речі, Глава ГУР впевнений, що – ні.



Правдиві прогнози Буданова / Інфографіка Comments & Facts

Якою буде тактика росіян

Керівник розвідки не тільки аналізує ситуацію з українського боку, а й передбачає, як поводитиме себе ворог. За його словами, зараз окупанти намагатимуться утримати ті території, які вони змогли захопити, та пробуватимуть хоч якось просунутися на Донецькому напрямку.

Жодне зі стратегічних завдань, яке ставили перед собою росіяни, вони не досягли. Тому сподіватися на те, що їм вдасться це зробити найближчим часом – безглуздо.

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