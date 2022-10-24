Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, якою буде тактика росіян найближчим часом. За його словами, ворог буде намагатися втримати захоплені території та просунутися на Донеччині.

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Росія спробує просунутися на Донеччині

Перш за все – це намагання утримати все, що вони змогли захопити, і спроби хоч якось просунутися в Донецькій області,

– сказав глава розвідки.

Буданов наголосив, що жодне зі стратегічних завдань, яке ставили росіяни, вони не досягли.

"Більше того, зараз вони втрачають навіть те, що змогли окупувати. А це, знову ж таки, ми повертаємося до середньостатистичного росіянина, який дивиться телевізор, і йому кажуть, що росіяни втратили те, те, те, якесь там село. Це катастрофа", – зазначив глава ГУР МО.

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Буданов підкреслив, що Росія намагається виправдати свої невдачі різними термінами.

"Вони обігрують це різними словами, наприклад: "тактичне перегрупування", "зайняття більш вигідних рубежів" і так далі... Але ж всі все розуміють", – сказав він.

Чи реальна ядерна загроза для України

Також Буданов відповів на питання, чи реальна ядерна загроза для України. Він наголосив, що наразі така загроза зберігається, так само як і в попередні місяці.

Вона реальна завжди, оскільки у нас сусід трошки хворий і з ядерною зброєю. Але загроза така сама, як була і три місяці, і вісім місяців, і два роки до того. Вона однакова,

– резюмував він.

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Буданов сказав, коли закінчиться війна

На думку Кирила Буданова, війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року. Глава ГУР МО заявив, що до кінця 2022 року українські захисники просунуться значно вперед.

За його словами, на Україну чекають "значущі перемоги".

Крім того, Буданов заявив, що наразі нема ніяких ознак того, що в Білорусі створюють ударні угруповання для відкриття 2 фронту.

Водночас він підкреслив, що потенційна загроза з боку Білорусі таки є.

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