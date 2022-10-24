Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що росіяни насправді цілилися у будівлю СБУ. Глава розвідки заявив, що точність російських ракет не така, як заявляють окупанти.

До теми Росія перетнула нову червону лінію, – реакція України на обстріли іноземних дипустанов у Києві

Буданов розповів, що точність ракет ворога не така, як заявляє Росія

Я теж розумію, що в СБУ вона йшла. Але, я ж кажу, що реальна точність російських ракет виявилася зовсім не такою, як вони всі мріяли,

– відповів Буданов на питання, чи цілилися окупанти в СБУ.

Глава ГУР МО зазначив, що похибка точності російських ракет приблизно 500 метрів, хоча самі окупанти стверджують про 50 метрів. Водночас між місцем, куди прилетіла ракета, й будівлею СБУ – близько 800 метрів.

"Тобто плюс-мінус 500 метрів для їхніх ракет – зараз це нормально. Там було біля 800 метрів, а це в межах їхніх ТТХ (тактико-технічних характеристик – 24 канал). Хоча вони пишуть, що по ТТХ плюс-мінус 50 метрів, але ми ж бачимо реальність", – сказав глава розвідки.

Росія масовано атакувала Київ

Зранку 10 жовтня Росія завдала одного з найбільш масових обстрілів України. Під вогнем ворога опинилися відразу 14 українських регіонів, в тому числі Київ.

Російські військові завдали удару по Києву зранку. Вибухи пролунали в Шевченківському та Солом'янському районах. Російські ракети завдали руйнувань Національному університету імені Тараса Шевченка, бізнес-центру 101 Tower.

Влучання були і в пішохідний міст Кличка, але той вистояв. Унаслідок обстрілів та атак дронів-камікадзе були пошкоджені будівлі дипломатичних установ.

Упродовж 10 жовтня окупанти запустили по Київській області 23 ракети. Більшість ракет збили наші сили Протиповітряної оборони.

На жаль, внаслідок масового удару в Києві загинуло 7 людей, ще 49 осіб отримали поранення. Також через обстріли було пошкоджено енергетичні об'єкти, внаслідок чого у Києві розпочалося віялове відключення світла.

До теми – перші кадри з місця вибуху у Києві: дивіться відео