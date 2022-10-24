Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что россияне действительно целились в здание СБУ. Глава разведки заявил, что точность российских ракет не такая, как заявляют оккупанты.
К тем Россия пересекла новую красную линию, – реакция Украины на обстрелы иностранных дипучреждений в Киеве
Буданов рассказал, что точность ракет врага не такова, как заявляет Россия
Я тоже понимаю, что в СБУ она шла. Но, я же говорю, что реальная точность российских ракет оказалась совсем не такой, как они все мечтали.
– ответил Буданов на вопрос, целились ли оккупанты в СБУ.
Глава ГУР МО отметил, что погрешность точности российских ракет примерно 500 метров, хотя сами оккупанты утверждают о 50 метрах. В то же время между местом, куда прилетела ракета, и зданием СБУ – около 800 метров.
"То есть плюс-минус 500 метров для их ракет – сейчас это нормально. Там было около 800 метров, а это в пределах их ТТХ (тактико-технических характеристик – 24 канал). Хотя они пишут, что по ТТХ плюс-минус 50 метров, но мы же видим реальность", – сказал глава разведки.
Россия массированно атаковала Киев
- Утром 10 октября Россия совершила один из самых массовых обстрелов Украины. Под огнем врага оказались сразу 14 украинских регионов, включая Киев.
- Российские военные нанесли удар по Киеву утром. Взрывы раздались в Шевченковском и Соломенском районах. Российские ракеты нанесли разрушения Национальному университету имени Тараса Шевченко, бизнес-центру 101 Tower.
- Попадания были и в пешеходный мост Кличко, но тот выстоял. В результате обстрелов и атак дронов-камикадзе были повреждены здания дипломатических учреждений.
- В течение 10 октября оккупанты запустили по Киевской области 23 ракеты. Большинство ракет сбили наши силы противовоздушной обороны.
- К сожалению, в результате массового удара в Киеве погибли 7 человек, еще 49 человек получили ранения. Также из-за обстрелов были повреждены энергетические объекты, в результате чего в Киеве началось веерное отключение света.
К теме – первые кадры с места взрыва в Киеве: смотрите видео