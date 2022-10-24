Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что россияне действительно целились в здание СБУ. Глава разведки заявил, что точность российских ракет не такая, как заявляют оккупанты.

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Буданов рассказал, что точность ракет врага не такова, как заявляет Россия

Я тоже понимаю, что в СБУ она шла. Но, я же говорю, что реальная точность российских ракет оказалась совсем не такой, как они все мечтали.

– ответил Буданов на вопрос, целились ли оккупанты в СБУ.

Глава ГУР МО отметил, что погрешность точности российских ракет примерно 500 метров, хотя сами оккупанты утверждают о 50 метрах. В то же время между местом, куда прилетела ракета, и зданием СБУ – около 800 метров.

"То есть плюс-минус 500 метров для их ракет – сейчас это нормально. Там было около 800 метров, а это в пределах их ТТХ (тактико-технических характеристик – 24 канал). Хотя они пишут, что по ТТХ плюс-минус 50 метров, но мы же видим реальность", – сказал глава разведки.

Россия массированно атаковала Киев

Утром 10 октября Россия совершила один из самых массовых обстрелов Украины. Под огнем врага оказались сразу 14 украинских регионов, включая Киев.

Российские военные нанесли удар по Киеву утром. Взрывы раздались в Шевченковском и Соломенском районах. Российские ракеты нанесли разрушения Национальному университету имени Тараса Шевченко, бизнес-центру 101 Tower.

Попадания были и в пешеходный мост Кличко, но тот выстоял. В результате обстрелов и атак дронов-камикадзе были повреждены здания дипломатических учреждений.

В течение 10 октября оккупанты запустили по Киевской области 23 ракеты. Большинство ракет сбили наши силы противовоздушной обороны.

К сожалению, в результате массового удара в Киеве погибли 7 человек, еще 49 человек получили ранения. Также из-за обстрелов были повреждены энергетические объекты, в результате чего в Киеве началось веерное отключение света.

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