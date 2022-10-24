Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, какой будет тактика россиян в ближайшее время. По его словам, враг будет пытаться удержать захваченные территории и продвинуться в Донецкой области.
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Россия попытается продвинуться на Донбассе
Прежде всего – это попытка удержать все, что они смогли захватить, и попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области,
– сказал глава разведки.
Буданов подчеркнул, что ни одной из стратегических задач, которую ставили россияне, они не достигли.
"Более того, сейчас они теряют даже то, что смогли оккупировать. А это, опять же, мы возвращаемся к среднестатистическому россиянину, который смотрит телевизор, и ему говорят, что россияне потеряли то, то, то, какое-то там село. Это катастрофа ", – отметил глава ГУР МО.
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Буданов подчеркнул, что Россия пытается оправдать свои неудачи разными сроками.
"Они обыгрывают это разными словами, например: "тактическая перегруппировка", "занятие более выгодных рубежей" и так далее... Но ведь все всё понимают", – сказал он.
Реальна ли ядерная угроза для Украины
Также Буданов ответил на вопрос, реальна ли ядерная угроза для Украины. Он подчеркнул, что сейчас такая угроза сохраняется, равно как и в предыдущие месяцы.
Она реальна всегда, поскольку у нас сосед немного больной и с ядерным оружием. Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года назад. Она одинаковая,
– резюмировал он.
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Буданов сказал, когда закончится война
- По мнению Кирилла Буданова, война в Украине может завершиться к лету 2023 года. Глава ГУР МО заявил, что до конца 2022 года украинские защитники продвинутся значительно вперед.
- По его словам, Украину ждут "значимые победы".
- Кроме того, Буданов заявил, что пока нет никаких признаков того, что в Беларуси создают ударные группировки для открытия 2 фронта.
- В то же время он подчеркнул, что потенциальная угроза со стороны Беларуси все-таки есть.
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