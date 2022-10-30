Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що російські загарбники наразі нічого не можуть протиставити зброї, яку Україна отримує від Заходу.

Зверніть увагу Втрати у сотні людей: Жданов розповів, що HIMARS активно знищує росіян на Херсонщині

Чи можуть новомобілізовані росіяни вплинути на хід війни

Нарожний зазначив, що призвані до російської армії в рамках так званої часткової мобілізації принципово змінити ситуацію на фронті не можуть. Адже здебільшого це непідготовлена піхота, а росіянам потрібні дуже грамотні вузькі спеціалісти й техніка – артилерія, літаки, танки.

Натомість, зауважив він, окупанти величезними темпами втрачають і техніку, і вузьких спеціалістів. Тобто вже зараз можна казати про снарядний та артилерійський голод у ворога. Наразі на полі бою є паритет в артилерії, а на певних ділянках фронту ЗСУ навіть переважають ворога. Окупанти ж мають таку перевагу лише на окремих ділянках.

У нас була важка ситуація в травні – червні. І наш перелом відбувся наприкінці червня – на початку липня насамперед завдяки HIMARS – далекобійній, високоточній артилерії, яка почала знищувати склади боєприпасів, палива, командні пункти,

– наголосив Нарожний.

За словами військового експерта, найімовірніше, що в росіян таких можливостей немає. Все, що вони можуть, – це здійснювати низькоточні терористичні атаки, зокрема, за допомогою дронів, адже для знищення військових цілей така зброя не підходить.

Він наголосив, що не може уявити, якими засобами окупанти здатні зараз переламати хід війни, з огляду на те, що Україну підтримують союзники, надаючи нам озброєння. Російські загарбники нічого не можуть протиставити цій зброї.

Нарожний розповів про успіхи української артилерії на фронті: дивіться відео

"У контрбатарейній боротьбі в росіян мало шансів"

Нарожний зауважив, що артилерійська боротьба наразі більш вигідна Україні. Наші військові, зокрема, за один десь знищили декілька ворожих установок "Мста-С".

Батарея поїхала і вся вона була повністю знищена, ніхто назад не повернувся. Тобто загинули всі артилеристи. З погляду моралі – це дуже серйозний удар,

– зазначив військовий експерт.

Він зауважив, що люди, які воюють, розуміють, що можуть загинути, але все ж сподіваються на те, що повернуться додому живими. Коли ж загинули аж два вогневих взводи – це морально б'є по окупантах.

Це означає те, що у форматі контрбатарейної боротьби у росіян шансів дуже мало,

– наголосив Нарожний.

Він додав, що вся контрбатарейна боротьба ведеться на дуже великих відстанях, тобто понад 30 кілометрів. Тож, наші артилеристи стріляють, перебуваючи у відносній безпеці. Росіяни, можуть їх дістати лише іншими засобами вогневого ураження, наприклад, літаками чи "Калібрами".

Яка зараз ситуація на фронті: останні новини