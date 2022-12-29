Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Для ефективного контрнаступу ЗСУ потребують зброї.

Важливо Як приклад іншим: у парламенті Фінляндії закликали передати Україні танки Leopard 2

Україні необхідні танки

Піонтковський зазначив, що фраза Олафа Шольца: "Я не можу першим дати танки", – це заклик до Джо Байдена, аби американська сторона розпочала передачу танків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про те, що необхідно 300 танків.

Він уже тримав у голові 200 "Абрамсів", які направлені в Польщу. Ніби не в Україну, а в Польщу, звідки швидко можна переправити Україні 200 "Абрамсів" і 100 "Леопардів". Цього, я думаю, буде достатньо для взяття Мелітополя,

– зауважив російський публіцист.

Піонтковський спрогнозував, коли Україна отримає танки та ATACMS: дивіться відео

Літаки й ракети ATACMS

Він продовжив, що Захід не сумнівається в перемозі України, однак від нього може залежати термін. Необхідна зброя й ніякої паузи, ніякого тупика не буде. Російська армія не спроможна на наступ, вона вже будує оборонні споруди на півдні Криму.

"Вони думають лише про оборону, так звані лінії Суровікіна. Питання прогнозів дуже звузилось до того питання, яке українська сторона ставить Байдену: "Ви даєте нам урешті-решт літаки, танки, ATACMS?". Мій прогноз, що в січні Україна це отримає", – наголосив російський опозиційний політик.

За його словами, можливо Велика Британія випередить США в цьому питання, бо Бен Воллес говорив, що це питання вирішиться швидше в разі продовження варварських бомбардувань. Можливо, Фінляндія, яка пам'ятає 1939 рік, стане прикладом для всіх.

Путін просто кричить Заходу: "Давайте Україні швидше ATACMS, танки тощо. В'яжіть мене швидше, люди добрі, я збожеволів",

– підкреслив Піонтковський.

Військова допомога Україні: останні новини