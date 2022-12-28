Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, до цього питання потрібно ставитися прагматично.

До теми Шольц заявив, що Німеччина й далі не передаватиме Україні танки західного зразка

Якщо говорити про передачу цих танків, то варто розуміти, що їх бажано було б отримати їх на батальйон чи бригаду. Це – не 1 або 2 одиниці.

Коли йдеться про передачу цих бойових машин, то потрібно розуміти, що передавати їх потрібно батальйонними чи бригадними комплектами. Починаючи від 31 одиниці танків на батальйон. А, щоб масштабно все вплинуло на бойові дії, то варто одразу виходити на сотню і більше,

– зауважив Катков.

Є незначні зрушення у цьому питанні

Катков пояснив, що танк – не найрозповсюдженіший тип бойової техніки на Заході. Вся Німеччина має понад 200 танків, Франція – близько 220, а Велика Британія – десь на рівні 200. Така картина приблизно у всіх країнах Європи.

Утім, є певні зрушення у цьому питанні. Нещодавно двоє депутатів парламенту Фінляндії закликали владу країни ухвалити рішення про передачу танків Leopard 2 Україні. Вони запропонували механізм, за яким країни Європи, які використовують цю бойову машину, спільно поділилися б власними танками з Україною.

Було б добре, якби, умовно, 5 – 10 країн, які мають їх на озброєнні, погодилися передати Leopard 2 для ЗСУ. Наприклад, усі, які перебувають на зберіганні, та 10% від тих, що в строю. Це може чудово закрити потреби ЗСУ, про які оголосив Залужний, у 300 танків,

– зазначив Катков.

Чому Україна досі не отримала танки Leopard 2 від Європи: дивіться відео

Попри це, танки, які перебувають на зберіганні, можуть бути в поганому стані. Це й сталося у випадку з Іспанією, яка нібито була готова ще раніше передати ці Leopard 2.

Однак говорити про чуже військове майно легко. Потрібно чекати і сподіватися, що Захід таки почне постачати західні танки в Україну.

Постачання танків Leopard 2 для України: коротко